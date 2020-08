Una combi que realizaba servicio de transporte a trabajadores de una empresa de call center se volcó esta mañana, aproximadamente a las 6:40 a.m., en el cruce de las avenidas Canadá con Aviación, en La Victoria, tras chocarse con un auto, según informó América Noticias.

Al lugar llegaron cuatro unidades de bomberos que rescataron a los trabajadores que se encontraban dentro de la combi de placa F6E-767. Por ahora no se registra heridos de gravedad; sin embargo, algunos de ellos reportaron fuertes dolores por los golpes que dejó el choque.

“La empresa queda por la Plaza San Martín, en la combi veníamos 8 personas, pero sí me siento un poco golpeada. Aún no me atienden porque hay compañeros que presentan más dolor y están siendo atendidos”, declaró una de las afectadas.

En tanto, la otra unidad, de placa D5L-066, que chocó con esta combi fue retirada del lugar. El conductor estaría siendo evaluado por el personal médico. Por ahora se ha cercado la zona para seguir con el trabajo de atención a los trabajadores.

Se recomienda a los conductores que se dirigen al cruce de las avenidas Canadá con Aviación, en La Victoria, tomar las precauciones del caso.