El cambista Víctor Raúl Salvador Gonzales, quien sufrió el robo de más de 800 mil soles luego que fuera citado por un cliente para realizar el cambio a dólares en el piso 24 de un edificio en Lince, denuncia que los dos implicados en el atraco fueron liberados.

“No se sabe nada de la plata y ayer me he enterado que han soltado a los dos delincuentes. Sé que la policía estaba haciendo su trabajo, las investigaciones correspondientes, pero lamentablemente ha quedado en nada”, señaló en diálogo a Latina.

“De momento a otro el fiscal decidió darle libertad a los dos (implicados). A Humphrey Alejandro Guisse Vargas y Daniel Flores Infante”, añadió.

En otro momento, comentó que nunca fue llamado para reconocer a los detenidos y que tampoco le informaban sobre cómo avanzaba la investigación. Además, recordó que fue Alejandro quien lo contactó con su primero Daniel para hacer la transacción.

“Es quien me lleva a hacer el negocio y dentro estaban sus compañeros, los rateros”, sostuvo.

Está endeudado

El agraviado se encuentra consternado pues el dinero que le robaron no solo le pertenece a él, sino a otros cambistas que lo apoyaron para que pudiera realizar la transacción.

“Están indignados, piensan que me he hecho un autorobo, pero eso no es así. Por estoy dando la cara para que no piensen eso. No tengo como pagarles. Ellos están cobrando. Estoy sin trabajo, no estoy haciendo nada”, manifestó.

“La plata se lo llevaron, estoy en nada, me quedé en cero. Me han hecho un daño muy grande”, puntualizó.