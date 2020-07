La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Patricia Donayre, ya dio las fechas para la entrega del segundo tramo del Bono Familiar Universal, subsidio económico que reciben las familias vulnerables en Perú, afectadas por la crisis del coronavirus.

“Tenemos un Bono Familiar Universal que todavía tiene un segundo tramo que no ha sido pagado, este segundo tramo lo vamos a empezar a pagar si no es la semana que viene, la subsiguiente, es decir si no es el 7 será a partir del 14 agosto, eso depende de una coordinación con el Ministerio de Trabajo”, explicó.

En ese sentido, recalcó que el Midis está listo para iniciar con los pagos a través del abono en cuenta. “También va ser a través de la banca celular, a través de los carritos pagadores, ahora tenemos el apoyo de las PIAS Aéreas para las comunidades más alejadas”, agregó.

¿Quiénes reciben el bono 760?

Se benefician los hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos) y los hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

Además, a aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo).

La norma establece también que los hogares beneficiarios del subsidio autorizado deben estar comprendidos en el Registro Nacional para medidas Covid-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria, siempre que no hayan recibido o no recibirán el subsidio monetario autorizado o que alguno de sus integrantes tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales.

Plataforma web oficial: LINK

El ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que en la plataforma bonouniversalfamiliar.pe, las personas podrán saber si acceden al bono.

¿Cuándo pagan el nuevo bono de S/.760 anunciado por Vizcarra?

Respecto al nuevo bono de S/.760 anunciado por el presidente Martín Vizcarra en mensaje a la Nación del 28 de julio, Donayre comentó “que va abarcar al universo de toda la población que ya ha sido beneficiada con todos los anteriores bonos”.

Según estimó, este nuevo bono será pagado después de culminar con el segundo tramo del Bono Familiar Universal .

“Tenemos un plazo que nos ha puesto el propio presidente de la República que es entre agosto y octubre de este año”, añadió.

Pensión Orfandad

Del mismo modo, el presidente Martín Vizcarra anunció que se otorgará un Bono de Orfandad para aquellos niños y niñas que hayan perdido a sus padres durante esta pandemia. Ellos recibirán 200 soles hasta que cumplan la mayoría de edad.

