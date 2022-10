Madre de escolar que cayó del cuarto piso de colegio: “No tenía carencias de amor por parte de su familia”

La madre de la escolar de 12 años que cayó del cuarto piso de su colegio Saco Oliveros, en Salamanca (Ate Vitarte), aseguró que su hija es una niña feliz que nunca ha tenido carencias de amor por parte de ella, su padre y la familia de ambos.

Asimismo, explicó porque cambió de escuela a su hija y la matriculó en el Saco Oliveros. “Mi hijita es una niña muy inteligente. Nosotros lo que vimos en ese colegio fue la educación, la enseñanza, que es un colegio pre universitario, esas ventajas. A ella le encantan las matemáticas, ella siempre ha tenido los primeros puestos por eso sabíamos que ella podía. Ella en su colegio actual demuestra con sus notas que era super aplicada. Mi niña se sentía augusto, feliz, respondía con sus notas ”, indicó en diálogo a ATV Noticias.

Sobre presuntos problemas entre ella y su exesposo que habrían afectado emocionalmente a su menor hija, la madre de la escolar lo descartó totalmente. “Qué fácil es culpar, voltear la situación. A mi niña no le falta amor ni por parte de su padre, de su familia paterna ni de la materna . No tenía carencias de amor por parte de su familia, eso está clarísimo. Qué fácil decir y responsabilizar que uno tenía problemas, no sé cuánto puedan saber de nuestra vida personal, cuando su papá y yo estamos divorciados hace cinco años. Si la psicóloga o tutora notaron que mi niña tenía problemas, peor aún, cómo no nos notificaron para poder reunirnos porque había una conducta negativa de mi niña por problemas de sus padres. Nunca nos han notificado, nunca nos han dicho nada de eso. Eso significa que mi niña no mostraba ese tipo de conductas negativas por parte de nosotros” , aseveró.

No se percataron de la ausencia de la menor

En otro momento, la progenitora cuestionó que el profesor que estaba dictando la clase cuando la menor cayó del cuarto piso no se percatara de su ausencia. “Se pueden hablar muchas cosas para tratar de responsabilizar. Si mi niña llegó al colegio y la tutora, que está en todas las clases no la vio en la primera hora, la vio recién en la segunda, cómo no se preguntó dónde estuvo. No sé preguntaron qué le pasó en esa hora que mi niña no estuvo”.

“Se dice, se rumora que mi niña ha dejado una carta. En mi casa no ha dejado nada, a su papá tampoco. Se dicen cosas, pero no nos apoyan esclareciendo. Si mi niña pidió permiso para ir al baño cuánto se demoró que nadie se dio cuenta. Mi niña cuando tuvo el accidente nadie se dio cuenta, sino se dieron cuenta los del colegio Pamer que está al otro extremo” , puntualizó.

El caso

Jaime Carbajal, padre de la estudiante del primer nivel de secundaria, narró que la mañana del último martes 25 de octubre, recibió una llamada del colegio Saco Oliveros para avisarle que su hija había sufrido un accidente. “Ayer a las once aproximadamente me llaman diciéndome que mi hija se cayó del cuarto piso. El colegio se da cuenta porque un vecino los alertó que mi hija se había caído”, dijo.

El progenitor contó que a raíz del accidente que sufrió su hija pudo descubrir que su hija era víctima de bullying en el colegio Saco Oliveros. Mencionó que el centro educativo le informó que no hay registro de videos sobre el accidente.

“Se estaban burlando de su cuerpo, su estatura, y de su cabello. Le hice un corte de cabello en un salón de belleza para que se sienta mejor y fue al colegio y lo único que hicieron fue burlarse de ella. La profesora tenía conocimiento de que los alumnos están recibiendo bullying y no se comunica eso a los padres de familia”, agregó.

