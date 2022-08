“De niña era muy figuretti, enérgica y traviesa. En todas las reuniones estaba con una cámara en mano”, nos cuenta María Fernanda Custodio (22), una de las tiktokers más populares en nuestro país. Esa misma picardía es la que hoy transmite en sus vídeos de TikTok cargados con frases de humor basadas en la vida cotidiana.

Mafer, como la conocen en las redes sociales, se ha metido a los cibernautas en el bolsillo y, en menos de dos años, ha acumulado más 1.7 millones de seguidores en la plataforma china.

¿Cómo así te animas a ingresar a Tik Tok?

En el 2020 estaba en Estados Unidos y no podía regresar por el coronavirus y me descargué TikTok solo para pasar el rato. Cuando llegué a Perú, empecé a crear más contenido y, a mitad de año, me hice viral con un vídeo súper random en el que salía bailando con lentes mientras arriba salía una frase empoderada o graciosa. Me emocioné mucho porque varios tiktokers del Perú y del extranjero empezaron a hacerlo dándome los créditos. Las cifras subieron mucho y entendí que un video te puede cambiar la vida.

¿Qué te dijo tu entorno cuando ibas ganando popularidad?

Al inicio solo sabía mi familia, pero cuando pasa lo de las frases, las páginas de mi universidad empezaron a compartirlo y me etiquetaban. Así fue cómo se enteraron mis amigos. Por suerte, tanto ellos como mis papás, me apoyan en todo.

¿Cuáles son los límites de tu humor?

Tengo muy en claro que si ofendes a alguien ya no es humor. Por eso, yo no toco temas como el racismo o la crítica al cuerpo del otro. Asimismo, no me gusta atacar a mujeres. He visto contenido parecido al mío en el que atacan a una chica por ser “la otra”. Prefiero no calificar a nadie.

¿Por qué crees que los peruanos consumen tanto el contenido de humor?

Creo que los ayuda a escaparse un ratito de la realidad. Mi fin es precisamente eso, dar alegría.

Lamentablemente, el ciberacoso también es una de las problemáticas con las que tienen que lidiar los personajes públicos, especialmente, las mujeres. ¿Has sido víctima de este tipo de violencia?

Sí, en Instagram me han enviado fotos de sus partes íntimas. Además, me ha pasado que comentan cosas obscenas en mis fotos. Ante esto, yo solo borro y bloqueo.

Se dice que los creadores de contenido tienen mayores oportunidades en México, ¿has pensado viajar a ese país?

Tengo mucha gente de México que me sigue, pero todavía no he pensando en mudarme porque tengo planes aquí en Perú. Eso sí, me gustaría ir de visita para colaborar con otros creadores de contenido.

¿Cuáles son tu planes a futuro?.

Acabo de graduarme y quiero seguir mejorando en mi contenido. Además, quiero sacar una marca propia enfocada a lo textil.

Perfil

Estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima. Antes de ser tiktoker, trabajó en un call center por un año y luego fue community manager y gestora de contenido del ginecólogo Juan Carlos Orellana.

OJO AL DATO:

Tiene 87.7 millones de “me gusta” suman sus vídeos de la plataforma de TikTok. La encuentran como @ma.ferh.

TE PUEDE INTERESAR:

Cholo Mena sobre el ‘hate’ en redes: " La gente muy infeliz aprovecha el error del otro para desahogarse”

Pautas claves para evitar la contaminación del aire

Comer para vivir: ¿Qué son las alergias alimentarias?