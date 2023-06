La Marcha del orgullo LGBTI+, que se llevará a cabo el próximo 1 de julio, no terminará en la plaza San Martín como en años anteriores por disposición de la Municipalidad de Lima, anunció el Colectivo Marcha del Orgullo en Lima.

De esta manera, el recorrido iniciará en el campo de Marte (Jesús María) y finalizará en la plaza Alameda 28 de julio, donde se realizará el fin de fiesta, así como la lectura del pronunciamiento.

El recorrido que realizarán iniciará por la Av. De la Peruanidad, seguirá por Guzmán Blanco, entrarán a Paseo Colón, seguirán por Garcilaso de la Vega, doblarán en la Av. Tacna y seguirán recto por el Jirón Zepita hasta la Alameda 28 de julio. La convocatoria está para las 3 p.m.

Este 2023 la marcha recorrerá las calles del centro de Lima

“Este año como una profecía cumplida no tenemos la plaza San Martín. Estamos muy contentos de hacer la marcha, pero no tenemos la plaza San Martín y se advirtió hace un año que la administración de Rafael López Aliaga podría hacer esto”, indicó Ricardo Morán, director y productor de cine, TV y teatro, en una conferencia de prensa.

Por su parte, Jorge Apolaya, vocero del colectivo Marcha del Orgullo 2023, explicó que la Municipalidad de Lima adoptó la decisión de no permitir que la marcha terminé en la plaza San Martín a partir de la ordenanza de intangibilidad que rige desde mayo.

“Sobre esa base se han elaborado tres posibilidades de recorrido. Dos de los recorridos que no hemos elegido porque nos alejaba enormemente del Centro de Lima. Este es el recorrido que nos permite atravesar una parte del centro y terminar también en el centro”, sostuvo.

Asimismo, señaló que no “les hace felices haber salido la plaza San Martín”. “No nos hace feliz que nos digan por dónde sí debemos marchar y por dónde no, porque marchar pacíficamente no está prohibido, es un derecho humano”, señaló.

En ese sentido, invocó a la comuna limeña que el próximo año evalúen permitirles terminar la Marcha del Orgullo en la plaza San Martín.