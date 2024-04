Gonzalo Núñez decide quedarse solo tras discutir vulgarmente con Paco Bazán y Erick Delgado : “Lárgate, pues”

¡Polémico momento! En una reciente edición del programa deportivo de streaming ‘Erick y Gonzalo’, los conductores Gonzalo Núñez, Erick Delgado y ‘Paco’ Bazán se enfrentaron en una fuerte discusión que terminó con el despido de ambos exfutbolistas.

Como se recuerda, desde que el periodista deportivo, Erick Osores está ausente del espacio digital, el popular ‘Castor’ comparte el panel con Bazán y Delgado. Sin embargo, la última discusión sorprendió a sus seguidores.

¿Por qué Gonzalo Núñez discutió con Erick Delgado y Paco Bazán?

Al parecer la tensa discusión comenzó por el supuesto regreso de Erick Osores al programa deportivo, lo que habría originado un cambio de horario del espacio digital, situación que el exintegrante de ‘A presión’ no habría tomado bien, pues dijo que en ese sentido era autoritario.

Erick Delgado señaló que él ni Paco Bazán estaban centrando la conversación respecto al supuesto cambio de horario del programa, a lo que Núñez señaló que tenían que hablar de fútbol, a lo que el exarquero inició mostrándose en contra de los comentarios del popular ‘Castor’ contra Yotún, sin imaginar que ese sería el inicio de una discusión más grave.

“Por eso te quiero decir que me parece que has sido irresponsable hablando así de Yotún”, señaló Bazán, a lo que inmediatamente Gonzalo Núñez respondió: “Tú has sido irresponsable de no ver un p*** partido el fin de semana”.

La respuesta del periodista deportivo no le gusto a Erick Delgado, quien le reclamó. “Esta huev*** tiene pólvora (por su micrófono) o qué mie*** tienes? Tranquilo, no reniegues”. Sin embargo, Núñez insistió en que los exfutbolistas tenían la intención de cambiar el horario del programa deportivo. No obstante, Paco Bazán se unió a la discusión y aseguró que son tratados de forma prepotente por el comentarista de fútbol.

“Tú tienes un problema. En esta mesa te comportas de una forma prepotente como no te has comportado en otras mesas. Y no te das cuenta, pero nos maltratas. A mí me llega que nos tomes así. Estás equivocado. Estás hasta las hue***, Gonzalo. Eres un niño engreído. Te has confundido, tienes un serio problema. (...) Estoy hablando de deporte, pero tú no dejas hablar. Eres un p*** imbécil que no deja hablar”, expresó notablemente incómodo ´Paco´ Bazán.

No obstante, el popular ‘Castor’ tomó una radical decisión y expresó que si no le gusta su trato podía irse del programa. “El que quiere terminar el horario eres tú. Me dicen que tengo un problema grave. Ya, basta, intratable qué, entonces, lárgate, pues”, replicó Gonzalo Núñez.

Gonzalo Núñez discute con Erick Delgado: “Me quedo solo”

Tras ese intercambio de palabras, la discusión continuó con Erick Delgado. El exfutbolista le reclamó al periodista deportivo por su polémico comportamiento en el programa por sentirse “dueño” del espacio.

“¿Puedes respetar mi opinión? Entonces, cálmate, déjame hablar. Te lo digo aquí en tu cara que no hemos hablado del horario, no tienes por qué faltar el respeto. (...) La razón de fuerza mayor te sale siempre 20 minutos antes. No me gusta eso, porque está mal. Cállate la boca, no dejas hablar. Así tendrías que ponerte a pelear en otros programas y te haces el faltoso porque acá te crees el dueño, estás equivocado”, reclamó Delgado.

Por su parte, Gonzalo Núñez dijo que el nombre de Erick Delgado no estaba en programa, y que no importa si se quedaba solo. “El problema se llama Erick Osores y Gonzalo Núñez y no Erick Delgado. Sí, me quedo solo, siempre me quedo solo. Hace 30 años estoy solo. Con Exitosa he firmado solo también”, respondió.

El recordado ‘Loco’ no se quedó callado y le recordó a Núñez que son sus actitudes las que hace que él se quede solo, y que habría dañado su carrera.

“Por eso te quedas solo y por eso la gente hace y dice lo que quiere de ti. Ojo, firmar con Exitosa no te hace exitoso, no te equivoques. Todo se cae. Tu carrera siempre se ve manchada por las cosas que haces. ¿Por qué saliste de América? Tú sabes, di por qué saliste del canal 4″, replicó Erick Delgado.

Gonzalo Núñez habría despedido a ‘Paco’ Bazán y Erick Delgado

Tras enfrentarse a sus compañeros en el programa deportivo, Gonzalo Núñez expresó que tanto ‘Paco’ Bazán y Erick Delgado ya no seguirían en el espacio digital. “No sé qué hacen acá, la verdad no sé qué hacen acá. Listo, nos vamos. Con ustedes se llegó a un final lamentablemente. Listo, chau”, antes de que la producción interrumpiera la transmisión.





