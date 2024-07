El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, advirtió que habla de sus jugadores, no se posible fichajes, y que está contento porque con este cuadro se ha ganado en el Torneo Apertura de la Liga 1.

El DT de la “U”, que busca su estrella 28 este 2024, el de su Centenario, enfatizó también que no piensa en jales o llegadas, sino en su equipo actual.

Fabián Bustos también destacó que “el equipo tiene un sistema exitoso y casi no tuvimos que cambiar”, en clara referencia a su antecesor Jorge Fossati, el entrenador campeón nacional con la “U” en 2023.





Habla de lo que tiene

“Estoy muy contento con el plantel que tenemos. Venimos de ser ganadores del Apertura y que el año pasado salió campeón. Siempre hablo de los que tengo y no de supuestos (Raúl Ruidíaz, hoy en Estados Unidos), para eso está la prensa. Nosotros tenemos un plantel competitivo y la dirigencia está trabajando. Todo lo que sea oficial lo anunciará la institución. Muchos han peleado a su manera por conseguir la titularidad. La realidad es que estamos completos y bien. No estamos pensando en si puede llegar uno o dos jugadores. Solo nos abocamos a prepararnos bien para el inicio del Clausura que será competitivo. El equipo tiene un sistema exitoso y casi no tuvimos que cambiar. Pero tenemos que seguir trabajando y tener más cambios tácticos para los partidos”, recalcó Fabián Bustos.





Expresa molestia

“Me molesta cuando alguien del fútbol dice ‘nosotros jugamos lindo’. Jugar bien es ganar. Es hacer goles y que no te hagan. Jugar bien es funcionar para ganar. Y los campeones fuimos nosotros. El mundo Universitario es una montaña rusa con un montón de cosas positivas, un club hermoso, una hinchada increíble, que nos presiona, nos obliga, nos ayuda. El club está muy bien. Estamos creciendo. El centenario es importante y es una fecha que nunca se va a olvidar. Pero la ‘U’ tiene que intentar ser campeón todos los años. Y esa es la filosofía de la institución”, aseveró Fabián Bustos.





A portarse bien

Sobre la disciplina, el entrenador de Universitario de Deportes la tiene bien claro.

“En todo lados donde he estado, hay actos de indisciplina. Obviamente, uno tiene que hacer docencia y tratar de explicar qué conviene. Si juegas en la ‘U’, tienes que portarte bien en tu vida privada. Tenemos pautas normales de convivencia. En la ‘U’ tienes el rótulo en la frente. Estás expuesto a todo. Me gusta ser directo. Se puede hacer todo, pero hay que saber en qué momento”, subrayó Fabián Bustos.

"𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘀𝘂𝘀 𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻̃𝗮𝗻𝘇𝗮𝘀, '𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲', escribió hoy en sus redes el club Universitario de Deportes. "En el Día del Maestro, reconocemos la labor de nuestro DT, Fabián Bustos", indicó la "U" este sábado 6 de julio.





Valera, Dulanto y Romero

“Hablamos con Alex Valera. Estaba en un momento complicado y hoy ha solucionado su tema. Ha hecho una muy buena pretemporada. Le dije recién que lo veía igual que cuando lo enfrenté en el 2022″, aseveró Fabián Bustos.

“Gustavo Dulanto viene bien. Técnicamente es muy bueno. Tiene pase inicial, entre líneas, largo. Nos da una variante de nivel. Lo estamos recuperando en el ritmo por la lesión que tuvo. Lo han recibido bien”.

“Diego Romero tapa mañana ante Vallejo. No tengo duda de lo que es él como arquero, y de lo que terminará siendo. Lo de Sebastián Britos ha sido muy bueno y la valla está muy alta”, acotó.

Fabián Bustos dijo que “hay mucho por mejorar en el fútbol peruano”. “Hay vestuarios que no están a la altura. Hay canchas complicadas. Y otra cosa: el fútbol se juega después de las 5 de la tarde en todos lugares del mundo”, puntualizó el DT de la “U”.





