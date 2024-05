Cristian Rivero se pronunció luego de llorar en su despedida de la conducción de ‘Esto es Guerra’ y aseguró que se encariñó con sus compañeros.

El conductor y actor reveló el motivo del por qué se quebró al despedirse de Renzo Schuller, Johanna San Miguel y los competidores de ‘EEG’.

“A raíz de que soy papá me he vuelto un llorón. Soy una persona que le gusta expresar sus emociones, trato de no guardarlas. ‘Esto es Guerra’ fue una experiencia para mí retadora, fue una invitación que no esperaba, la pasé muy bien, fue los tres meses que duró la temporada ”, manifestó el esposo de Gianella Neyra para ‘Todo se Filtra’.

“ Me encariñé la verdad, yo soy como muy querendón. Habíamos cerrado bien bonito el tema con Johanna, con Renzo, ya tenía amistad con los chicos, ya me hice un hábito. Sabía que iba acabar pronto y cuando acabó, me dio como penita, pero así es este medio ”, añadió.

Cristian Rivero habría entablado demanda laboral a Latina por pagos no realizados

Cristian Rivero habría demandado a Latina por pagos no realizados durante sus años de servicio, según Gigi Mitre en ‘Amor y Fuego’.

El conductor de TV y actor tendría las puertas cerradas del canal, de acuerdo con lo dicho por la compañera de Rodrigo González.

Cuando Mitre conversaba con ‘Peluchín’ sobre la salida de Katia Palma y Cristian Rivero de ‘Esto es Guerra’, afirmó que Rivero no podría regresar a Latina por ‘problemitas legales’.

Ante las preguntas de Rodrigo González, Gigi dijo que el esposo de Gianella Neyra demandó a Latina porque quiere que le paguen por todos los años que trabajó en el canal.

Cabe recordar que Cristian Rivero laboró en Latina desde el 2012, en diversas producciones como ‘Yo soy’, ‘Perú tiene talento’, ‘La Voz Perú’, ente otros.

