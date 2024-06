En su obsesión por obtener un nuevo título mundial que al menos iguale a su archirrival Valentino Rossi, quien le lleva una corona de ventaja, el piloto español Marc Márquez (Gresini) puso condiciones a su próximo contrato con Ducati, ya que no deseaba seguir en un equipo satélite, sino en uno oficial para campeonar en MotoGP. Y se le hizo, porque Ducati lo anunció como piloto oficial desde el año que viene.

“Necesito último material, es una de las prioridades”, advirtió Marc Márquez. Y Ducati se la dará, con lo que es seguro de que obtenga varios títulos mundiales, ya que además pasará a ser el engreído de la marca como antes de Honda que le construía motos pensando solo en él y no en sus compañeros de escudería.

El español descartaba así renovar con el equipo satélite Gresini y menos ir a otro del mismo nivel, Pramac, aunque el líder del campeonato, Jorge Martín, corra sobre esa montura. Y se le hizo, le dieron la moto oficial de Ducati al firmar para correr con ella en 2025 y 2026.





Busca equipo

El piloto español de Gresini anunció en DAZN qué buscaba en los equipos de MotoGP que tiene en la agenda para el Mundial 2025. Y como su llegada a Ducati se ve respaldada con grandes resultados en Gresini, en este inicio de Mundial de MotoGP 2024, quería una moto acorde a su objetivo de campeonar.





¿Por Valentino Rossi?

Sin la duda en el aire de quién vestirá de rojo y acompañará a Francesco Pecco Bagnaia la próxima temporada en la moto oficial roja de Ducati, Marc Márquez -el elegido- deja claro lo que busca el próximo verano: una moto con las últimas tecnologías.

Marc Márquez (Gresini) celebra un podio con sus fanáticos.

El seis veces campeón de la categoría reina desveló qué quiere para conseguir el campeonato. Valentino Rossi tiene siete de esos títulos y Marc Márquez no puede soportar que su enemigo italiano tenga un mejor palmarés. El español es ambicioso y no soporta que Valentino Rossi sea más reconocido y querido en el mundo que él, muy amado en España, mas no tanto en los demás países que saben que es bueno, aunque sus títulos se lograron porque otros trabajaron mucho para ello: en Honda para darle preferencias y en Yamaha los españoles que, como Jorge Lorenzo, prefirieron hacerle el juego para impedir que Valentino Rossi sume un título más, eso a decir de algunas voces.





Tiene prioridades

Marc Márquez puso condiciones a su próximo contrato con Ducati: “Necesito último material, es una de las prioridades”.

El piloto de Gresini tendrá finalmente una moto al que sacar mejor rendimiento, a pesar del gran inicio de Mundial 2024 que está firmando. El anuncio oficial de que tendrá una moto oficial hace a Marc Márquez el favorito para varios títulos desde 2025 en adelante, ya que la Ducati de última generación, sobre todo si es la oficial, se descuenta que llevará a los campeones de los años venideros por ser la montura dominante.





Último material

“Al final tampoco tenemos que obsesionarnos. Tengo muy claro lo que necesito, lo que quiero. Se lo he trasladado a otras marcas”, explicó el piloto de Gresini a DAZN antes del anuncio de su fichaje por Ducati.

Marc Márquez (Gresini) busca triunfos y un nuevo título con una moto oficial.

“Necesito último material, es una de las prioridades, y el equipo oficial ayuda mucho más”, aclaró el seis veces campeón del mundo de MotoGP.





Bagnaia pone condición

Minutos antes, Francesco Pecco Bagnaia confirmó que, llegue quien llegue a Ducati, “no rompa la armonía”.

“Evidentemente, la armonía fuera de pista es fácil mantener. Dentro de pista, cuando hay dos compañeros de equipo fuertes, cada uno lucha por sus intereses”, contestó Marc Márquez. “Ha sido y siempre será así y quien diga lo contrario es un mentiroso”, matizó en DAZN.

“En pista cada uno busca en 100 %, pero como está pasando ahora mismo con Jorge y Pecco en Montmeló, con nosotros tres en Le Mans y Jerez. Siempre con respeto pero luchando cada uno por sus intereses”, enfatizó Marc Márquez.

Lo que no sabe Bagnaia es que, adonde va, Marc Márquez crea ambientes tensos porque hace girar a los equipos en torno a él, es decir contra sus compañeros de escudería, a decir de conocedores de MotoGP.













