“El Flaco” Granda es comunicador y narrador deportivo. Conversamos con él sobre fútbol, el amor y de su canal “Agranda TV” en YouTube.

- ¿Se acabó el sueño de ir al Mundial?

No, olvídate, eso ya está sentenciado.

- ¿Óscar Ibáñez debería de continuar para el siguiente proceso?

Yo creo que Ibáñez es una indecisión todavía. Es un técnico que agarró la selección de emergencia. Me cuesta decirte si es que debería seguir o no. Es muy complicado. Lo que quiero de Ibáñez en estos últimos cuatro partidos es que dé un golpe. Que no sea un ave de paso, creo que es su gran oportunidad. Quiero esperar que termine el proceso… me cuesta evaluarlo por dos partidos.

- Muchos periodistas deportivos se encajan en el tema deportivo y tú, en tu canal, has entrevistado no solo deportistas, también políticos, artistas…

El gran reto del canal de YouTube fue ese, romper el paradigma de soy periodista deportivo y solamente hablo de fútbol. Yo soy comunicador, estudié Ciencias de la Comunicación y asumí el reto de salir de la zona de confort, que fue conocer otros perfiles y nos ha ido bastante bien, estamos contentos.

Dos programas se emiten, por ahora, en su canal de YouTube: “Tiempo muerto” y “Agrandados”.

- ¿Y con qué te quedas? ¿La radio, la tele, el YouTube?

Cada uno tiene su gusto. El YouTube te permite ser un poquito más liberal, por así decirlo, y romper algunas reglas que no te permite la televisión. Yo soy narrador ante todo, mi pasión es narrar, narro en la radio, narro en YouTube, narro en la tele.

- Te vemos hasta en los magazines de la mañana

El espectáculo claramente no es lo mío, pero me siento cómodo cuando me invitan, me vacilo, me divierto.

- Eres carismático, si te invitan en la tele es porque funciona

He estado en “El gran chef” dos temporadas, y claramente sin saber hacer un huevo. Algo debo de tener que a la gente le vacile. Yo soy natural, no finjo, soy en la tele como soy normalmente.

- Te han pintado como un rompe corazones, un galán que busca el amor, ¿qué tan cierto es eso?

Estoy soltero, salgo a divertirme en grupo de amigos, y obviamente conoces chicas, hago la vida que hace una persona cualquiera que sale los fines de semana, que toma un trago con sus amigos, que sale a bailar.

- No te van a levantar en peso como a Macarena Vélez

La persona que me levante no le costaría tanto, soy más flaquito (risas).

- ¿Nunca te has acomplejado con tu contextura física? Porque te vacilan mucho, pero has sabido darle la vuelta

En algún momento seguramente algún comentario me podría haber incomodado, pero la verdad que no. Asumo que soy flaco, no pasa nada, siempre he sido flaco, qué voy a hacer, no me voy a esconder. No tengo ninguna enfermedad, soy chico sano, estoy contento, por eso también llamo la atención. Le saco el jugo, de hecho mi programa se llama “Tiempo muerto”.

- Exacto, has sabido sacarle la vuelta a esa situación, ¿pero la adolescencia fue una etapa difícil?

En el colegio era una ladilla, no había chance de que me fastidien, que me bromeen porque yo era el que bromeaba con todos, el que ponía chapas; era muy fastidioso.

- Las mujeres no solo buscan una cara bonita, sino también un hombre con personalidad, quizás ese es tú atractivo

Sí, puede ser. Cada persona tiene su sex appeal por así decirlo, y creo que la personalidad de la gente es clave. Cuando vas a conversar con alguien, tú puedes ser Brad Pitt pero si no dices ni dos palabras no te funciona para nada. Las relaciones van mucho más allá del físico.

134 mil Suscriptores tiene su canal de YouTube “Agranda TV”.

- Me dices que estás soltero, ¿hace cuánto no tienes una relación?

Soy soltero, estoy tranquilo. Estoy saliendo, divirtiéndome, sin enamorada, sin saliente, sin nada, ahorita estoy enfocado en el trabajo.

- ¿Qué buscas en una pareja?

No me gusta decir qué busco en una pareja, creo que no buscas a alguien como una pareja, creo que lo que uno quiere es que la pareja te complete.

- ¿Vives con tu familia?

Vivo con mi hermano, mi mami, mis dos perros. Somos los tres mosqueteros. Soy muy hogareño.

- ¿Qué viene para el canal de YouTube, “Agranda TV”?

Se vienen más transmisiones en vivo. Estamos preparando transmisiones en vivo en Kick. Estamos yendo por buen camino. Yo no entiendo nada de tecnología, cuando el productor me dice vamos para allá, vamos.

- Es importante estar rodeado de las personas adecuadas, tu productor además es tu amigo

Sí, claro, yo lo sigo, él sabe lo que hace. Es un gran amigo, lo conozco de la chamba. Somos grandes amigos, hasta que dure.