El fenómeno mundial de la bachata, Romeo Santos, vuelve al Perú en uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Tras romper récords de asistencia en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con su nueva gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, el denominado “Rey de la Bachata” llegará a Lima junto a Prince Royce para ofrecer dos conciertos históricos el próximo 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional del Perú.

La expectativa del público peruano ha sido tan grande que la primera fecha, programada para el 11 de septiembre, ya se consolidó oficialmente como un rotundo sold out en tiempo récord, demostrando una vez más el enorme vínculo que Romeo Santos mantiene con el Perú. Mientras tanto, para la segunda fecha quedan las últimas entradas disponibles a través de Teleticket.

El artista estadounidense de origen dominicano no es ajeno a los récords en nuestro país. En 2023, Romeo Santos hizo historia al llenar cuatro veces consecutivas el Estadio Nacional durante su exitosa gira “Fórmula Vol. 3”, convirtiéndose en uno de los artistas latinos con mayor convocatoria en el Perú.

Ahora, el intérprete de éxitos como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía” e “Imitadora” regresa con un espectáculo completamente renovado junto a Prince Royce, en una gira internacional que nació tras el lanzamiento de su álbum colaborativo “Better Late Than Never”, producción que ha generado gran impacto entre los fanáticos de la bachata a nivel mundial.

GIRA QUE HA TRAÍDO ROTUNDOS RÉCORDS DE ASISTENCIA

La gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” viene agotando entradas en distintas ciudades y posicionándose como uno de los tours latinos más exitosos del año. El espectáculo promete una producción audiovisual de primer nivel, invitados sorpresa y un recorrido por los mayores éxitos de ambos artistas, además de nuevas colaboraciones que ya son tendencia en plataformas digitales.

En los países donde Romeo Santos y Prince Royce ya se han presentado, el dúo ha logrado contundentes cifras de asistencia con recintos totalmente llenos, confirmando la enorme acogida internacional de estas dos estrellas de la música latina.

NO HABRÁ NUEVA FECHA

La organización, a cargo de Tropimusic, confirmó que las fechas del 11 y 12 de septiembre serán las únicas presentaciones de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, debido a la complejidad del montaje y la ajustada agenda internacional de la gira.

Las entradas para la segunda y última fecha del 12 de septiembre continúan disponibles a través de Teleticket.