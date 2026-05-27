Tos persistente, fiebre o sensación de falta de aire ya no deberían tomarse como un simple resfriado. En un contexto donde el Perú ha superado el millón de casos de infecciones respiratorias agudas en el último año, según el Ministerio de Salud, especialistas advierten que muchos cuadros terminan agravándose por automedicación o por detectar tarde las señales de alerta.

El cambio de estación, las bajas temperaturas, la humedad y la contaminación ambiental en Lima vienen impulsando un aumento de enfermedades respiratorias, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“En las últimas semanas hemos observado un incremento de infecciones respiratorias agudas relacionadas principalmente con el cambio de clima y la mala calidad del aire”, explica el neumólogo de la Clínica Anglo Americana, Dr. Pedro García Mantilla.

Entre las enfermedades más frecuentes durante esta temporada destacan el resfriado común, bronquitis, influenza y COVID-19. Sin embargo, el especialista advierte que algunos síntomas suelen confundirse con cuadros leves cuando en realidad podrían alertar sobre enfermedades más serias, como neumonías o complicaciones respiratorias crónicas.

Aunque muchas personas optan por tratarse en casa, existen síntomas que requieren atención médica inmediata. Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Fiebre persistente por más de tres días.

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

Dolor en el pecho.

Tos intensa o presencia de sangre en la expectoración.

Somnolencia excesiva o desorientación.

El riesgo de automedicarse

Uno de los errores más comunes frente a enfermedades respiratorias sigue siendo la automedicación. El uso de antibióticos, antiinflamatorios o corticoides sin diagnóstico médico puede empeorar el cuadro y retrasar un tratamiento adecuado.

Además, muchos pacientes inician medicamentos sin realizar pruebas rápidas que hoy permiten diferenciar cuadros virales como influenza o COVID-19.

“Cuando aparece dificultad respiratoria, fiebre que no cede o disminuye la saturación de oxígeno, ya no se debería continuar únicamente con manejo en casa. El uso indiscriminado de antibióticos sigue siendo muy frecuente y puede generar retrasos en el inicio del manejo adecuado y complicaciones innecesarias”, advierte el especialista.

Cómo prevenir complicaciones en casa

Los especialistas recomiendan reforzar medidas básicas de prevención, especialmente en hogares donde viven personas vulnerables:

Mantener ventilados los ambientes.

Evitar la exposición al humo y contaminantes.

Mantener una adecuada hidratación.

Lavarse las manos con frecuencia.

No fumar dentro de casa.

Usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios.

Mantener al día las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo.

La contaminación ambiental también juega un rol importante en el aumento de enfermedades respiratorias. Según reportes sobre calidad del aire en Lima y Callao, el parque automotor genera cerca del 58% de la contaminación atmosférica en la capital, impactando directamente en la salud respiratoria de la población.

“Este aire insalubre no solo favorece la aparición de infecciones y complicaciones durante los cambios bruscos de temperatura, sino que además constituye un factor de riesgo comprobado para el desarrollo de cáncer pulmonar. La exposición crónica a contaminantes atmosféricos incrementa la inflamación de las vías respiratorias y acelera procesos de daño celular que, con el tiempo, pueden derivar en enfermedades graves y potencialmente mortales”, cita el especialista.