La inteligencia artificial avanza rápidamente y está transformando la forma de trabajar, emprender y aprender en todo el mundo. Sin embargo, mientras el debate suele centrarse en las nuevas generaciones, en el Perú cada vez más personas mayores de 50 años están comenzando a incorporarse activamente a esta transformación digital.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el uso de internet entre personas de 60 años a más alcanzó el 47% en 2024, creciendo más de seis puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, el acceso continúa en aumento, reflejando una adopción digital cada vez mayor entre generaciones que históricamente estuvieron menos vinculadas a la tecnología.

Este cambio ocurre en un contexto donde el aprendizaje continuo y las habilidades digitales empiezan a convertirse en factores clave para mantenerse activos económica y socialmente. Desde plataformas digitales hasta herramientas de inteligencia artificial, cada vez más emprendedores sénior buscan actualizarse para potenciar sus negocios, conectar con nuevos públicos y adaptarse a un mercado laboral en constante evolución.

Según Elizabeth Gómez, jefa de proyectos estratégicos de la Universidad del Pacífico, la conversación sobre inteligencia artificial no puede excluir a las personas 50+. “Hoy vemos que la experiencia, el criterio y la capacidad de adaptación son enormes ventajas en esta nueva etapa digital. La tecnología no reemplaza la trayectoria; la complementa”

El especialista coincide en que uno de los principales retos no es la edad, sino el acceso a espacios de formación accesibles y cercanos. “De hecho, diversos programas públicos y privados vienen impulsando capacitaciones en herramientas digitales e inteligencia artificial orientadas a mejorar empleabilidad, productividad y emprendimiento”, puntualizó Gómez.

Además del impacto económico, el aprendizaje digital también está relacionado con bienestar y longevidad activa. Un reciente metaanálisis internacional publicado en Nature Human Behaviour encontró que el uso frecuente de herramientas tecnológicas entre personas mayores de 50 años se asocia con menores tasas de deterioro cognitivo y mayor conexión social.

En esa línea, recientemente se realizó la masterclass “IA con Sabiduría”, organizada por TV Plateada y Collective Intelligence, con el apoyo de Ecosistema Plateado y Emprende UP, reuniendo a decenas de personas mayores de 50 y 60 años interesadas en incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus proyectos personales y emprendimientos. “Más allá de la tecnología, este tipo de espacios reflejan un cambio cada vez más visible. Las personas 50+ quieren mantenerse actualizadas, seguir creando, aprendiendo y liderando en una economía en transformación, demostrando que la experiencia y la innovación pueden avanzar de la mano para impulsar una longevidad activa y productiva”, finalizó la vocera.