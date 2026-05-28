La Policía capturó a tres sujetos, presuntos miembros de la banda criminal “Los Temibles de Pátapo”, luego de que asaltaron a una mujer sola.

Los sujetos no tuvieron mejor idea que ir a comer pollo a la brasa luego de haber concretado su atraco y eso acabó con todos detenidos.

Detenidos

Luis Felipe Rimarachín Vásquez (27), Pablo Andrés Paz Chupillón (22) y Franklin Alberto Montalvo Céspedes (25) cayeron a las 9:30 de la noche del último, cuando cenaban en una pollería del distrito de Chongoyape.

Minutos antes, los tres atracaron a Yessica Altamirano Nima, quien transitaba por el caserío Los Algarrobos, donde la amenazaron de muerte para luego despojarla de su celular y pertenencias.

Huyeron y cayeron

Luego del atraco, los tres huyeron y se montó un operativo que llevó a atraparlos en la pollería.

Los detenidos podrían enfrentan entre 12 y 20 años de cárcel por el presunto delito de robo agravado, indicó la Fiscalía.

A los rateros se les encontró los objetos robados a la mujer, quien los reconoció como quienes la amenazaron y asaltaron.