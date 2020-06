La pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de esta periodista que creció en el Callao. Hace poco, Marián Jáuregui tuvo que narrar las noticias de contagiados y fallecidos por Covid-19, cuando su familia se recuperaba de los síntomas más fuertes de esta enfermedad. Esta es su experiencia, como la que viven miles de peruanos, y por la cual sigue saliendo a las calles para escucharlos.

Eres una de las reporteras que mayor empatía tiene con la gente, sobre todo, sin perder la humildad.

¿Te ha costado entender esta exposición? Leo todos los comentarios y los recibo con cariño; pero, yo nunca me olvido de dónde vengo y cómo empecé. Eso es lo más importante, saber quiénes me ayudaron a llegar aquí y el esfuerzo de mi trabajo.

Creciste en el Callao, paseando por calles que inspiran “respeto”. Ahora, como periodista, también lo haces. ¿Crees que tu formación te da este plus ahora en el sector laboral? Fui a un colegio nacional, mis amigas vivían en los alrededores. Algunas zonas eran más complicadas que otras, pero en ese momento no lo sabía. Algunas cosas me podían dar temor, pero no me parecía feo. Nunca dije: ‘Ay, qué horrible este sitio’. Conozco los cruces, las calles, lo que hay y no. Eso formó mi personalidad.

FUERA DE CÁMARAS

¿Cómo es el lado que no vemos de Marián Jáuregui? De por sí, tengo un carácter complicado, fuerte. No me dejo pisar el poncho, como se dice. Tampoco quiere decir que sea malcriada o atrevida, nada de eso. Siempre me hago respetar. Pero también entro a la broma, porque puedo ser “Lady Marián”, como me dicen en el canal, pero tampoco me dejo vacilar tanto.

Antes de llegar a ser conductora, conociste la calle. ¿Es la etapa que nadie se debe saltar? Estoy de acuerdo con que eso no se debe saltar. Hay cosas que pasan ahora, pero yo no las critico; tampoco las comparto. La calle te da algo que no te da ninguna preparación extra para sentarte a conducir. La calle te da experiencias, recursos, esquina, te enriquece como periodista y que nunca vas a tener si no sales. Tampoco quiere decir que un presentador de noticias que no haya salido esté mal.

Existe una carga emocional fuerte en este trabajo. Observas desalojos, ahora la pandemia, ¿cómo te liberas? Antes del estado de emergencia, nadaba. El espacio de mi casa es sagrado. Vivo sola, tengo tres gatos. En la soledad y silencio, leo, escucho música o también veo documentales. Son momentos que me dedico a mí. Me gusta cocinar, hacer postres. También recorro tiendas (risas). En esta situación, hago yoga.

VIO EL VIRUS DE CERCA.

¿En qué momento pusiste a prueba tu fortaleza? Me tocó narrar las noticias con Gunter Rave hace poco, cuando mi familia acababa de tener los síntomas más graves de la enfermedad. El fin de semana anterior estuvieron muy mal. Llamé a los números que facilitó el gobierno, pero nadie respondió. Me sentí frustrada. Entonces, ahora que me tocó comentar la noticia, cuando mi hermano y madre se estaban recuperando, me iba a quebrar.

Aun así sacaste fuerzas para seguir frente a cámaras... No sé cómo hice, pero terminé de leer una nota más. Nadie sabe lo que nos pasa personalmente. Yo le pedía a Dios que mi familia no se ponga tan mal, porque solo él sabe si iba a conseguir cama. La madre de un amigo se puso mal, y me contó que recibió oxígeno en una silla. Es una situación terrible, para todos.

A pesar de esta situación, aún se sigues luchando contra la indiferencia de quienes no acatan el estado de emergencia... También entiendo a ese gran sector de la población que no puede seguir resistiendo una cuarentena si no tiene para comer. Lo que sí creo, porque hay que respetar las órdenes del poder Ejecutivo, es que, si hay que salir a trabajar, que se haga respetando las medidas de sanidad. A veces no hay bono ni canasta que resista el hambre. Como periodistas no podemos ser tan mezquinos.

