La misión aeroespacial Artemis II continúa con éxito su camino hacia la Luna, al realizarse la cancelación de la primera corrección de rumbo debido a la eficiencia en la Inyección Translunar.

La última vez que astronautas caminaron sobre la Luna fue durante la misión Apolo 17 en diciembre de 1972 y, aunque esta vez no se alunizará, el objetivo de Artemis II es que eso se haga en el futuro próximo, alrededor del año 2040.

Corrección anulada

Durante el Día 2 de la misión Artemis II, directivos de la Nasa confirmaron este sábado en conferencia de prensa, que la nave Integrity mantiene una trayectoria precisa hacia la Luna, cancelando la primera corrección de rumbo debido a la eficiencia en la Inyección Translunar, informó el portal Infobae.

La tripulación completó sus primeros ejercicios físicos y los ingenieros resolvieron inconvenientes menores con el sistema de residuos y el dispensador de agua, asegurando un funcionamiento nominal.

Lanzamiento

El lanzamiento de la misión Artemis II, con que los humanos regresarán a volar alrededor de la Luna por primera vez desde 1972, fue un éxito el último jueves la cápsula Orion, que está en la atmósfera terrestre, tomará rumbo al satélite de la Tierra.

A las 16:36 hora local de Florida, Estados Unidos (17:35 del Perú), los astronautas norteamericanos Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen despegaron este miércoles en un viaje de ida y vuelta al satélite natural que durará al menos diez días.

La última vez que astronautas caminaron sobre la Luna fue durante la misión Apolo 17 en diciembre de 1972.

Lanzamiento

Ocho minutos después del lanzamiento, en el momento más riesgoso de la operación, la cápsula Orion se desprendió como estaba previsto de los inmensos depósitos del cohete SLS, que la impulsó al espacio y la puso en la órbita terrestre.

Tras realizar pruebas, hoy jueves la nave debe poner rumbo hacia la Luna, situada a más de 384,000 kilómetros de la Tierra.

Clave

Se trata de la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022 y se tiene planeado que haya una tercera en 2028 para iniciar la presencia humana permanente en la estación orbital lunar Gateway.

Aunque la tripulación no pisará la Luna y permanecerá a miles de kilómetros de distancia en el punto más cercano, se probará el soporte vital y otros sistemas de la nave espacial Orion, diseñada para transportar humanos al espacio profundo.

Costo

La misión Artemis II de la Nasa tiene un costo total estimado de más de 93,000 millones de dólares acumulados desde el inicio del programa en 2012 hasta su lanzamiento en 2026. Cada lanzamiento del sistema SLS/Orion ronda los $4.100 millones de dólares.

La inversión cubre el desarrollo de cohetes, naves, infraestructura y seguridad.