Un manso y amoroso tigre, Sandokán, conocido por besar y lamer a su cuidadora, la entrenadora de animales Carmen Zander, llamada “Reina Tigre”, murió a balazos por policías, luego de escapar de su recinto en Dölzig, cerca de Schkeuditz, en el distrito de Sajonia Septentrional, en Alemania.

Según la Policía, un hombre de 73 años resultó herido por el animal y por eso justificó que haya sido “abatido”.

Muchos criticaron a la Policía porque el tigre debió ser dormido con un tranquilizante, toda vez que matar a la especie en peligro de extinción era evitable.

Escape y muerte

Según la prensa local, el animal se escapó de la propiedad de una domadora de tigres llamada Carmen Zander, conocida como la “Reina Tigre”.

Zander ya había sido criticada en el pasado por las condiciones en las que mantenía a los animales en su propiedad.

La organización de defensa de los animales PETA sostuvo que las autoridades veterinarias locales “comparten la responsabilidad de este trágico incidente” por no haber actuado antes contra Zander y exigió que los nueve animales restantes del recinto sean confiscados.

Sandokán

Según la página web de Zander, el animal era un ejemplar mestizo de bengala y siberiano de nueve años de edad y 280 kilos llamado Sandokán.

De acuerdo a declaraciones recogidas por el diario Bild, Zander afirmó que el animal era “miedoso”, que podía “sentirse abrumado e inseguro rápidamente” y que por ello podía atacar “más rápido e inesperadamente” que los otros animales.