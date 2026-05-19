Los principales gremios de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) del país han lanzado un contundente llamado a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Pueblo), quienes compiten en la segunda vuelta electoral.

A través de una carta abierta, los emprendedores exigieron que el respaldo al sector no se quede en promesas de campaña y demandaron que sus actuales bancadas en el Congreso de la República demuestren con hechos su compromiso político, priorizando en el Pleno una agenda de rescate financiero y seguridad.

El sector MYPE, que representa al 99% de las empresas del país y sostiene el 45% del empleo nacional, atraviesa una de sus etapas más críticas. Los representantes gremiales denunciaron que, desde la pandemia, la crisis económica se ha agudizado debido al avance impune de la inseguridad ciudadana y a un “exceso de regulaciones a todo nivel” que eleva drásticamente sus costos operativos.

“Quienes aspiran a conducir el país pueden dar señales desde ahora de su voluntad política”, señala el documento remitido a los líderes políticos.

El pliego de reclamos en el Parlamento

La agenda urgente planteada por los microempresarios consta de seis puntos específicos orientados a frenar la delincuencia y otorgar oxígeno tributario a los pequeños negocios:

Escudo contra el crimen: Exigen el debate del PL 11366, que establece medidas de protección y apoyo a los pequeños negocios frente a la extorsión y el crimen organizado que los golpea diariamente.

Exigen el debate del PL 11366, que establece medidas de protección y apoyo a los pequeños negocios frente a la extorsión y el crimen organizado que los golpea diariamente. Alivio financiero: Demandan la aprobación de los PL 13411 y 13559 para acceder a un fraccionamiento especial de sus deudas tributarias.

Demandan la aprobación de los PL 13411 y 13559 para acceder a un fraccionamiento especial de sus deudas tributarias. Garantía ante crisis de combustibles: Piden el respaldo al PL 536 para que el Congreso recupere la facultad de legislar sobre el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), asegurando predictibilidad frente a posibles desabastecimientos de hidrocarburos.

Piden el respaldo al PL 536 para que el Congreso recupere la facultad de legislar sobre el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), asegurando predictibilidad frente a posibles desabastecimientos de hidrocarburos. Impulso al comercio exterior: Solicitan la aprobación por insistencia del Régimen Especial de Manufactura de Exportación (REMA - PL 7065) para permitir que empresas locales transformen mercancías extranjeras bajo condiciones aduaneras especiales.

Solicitan la aprobación por insistencia del Régimen Especial de Manufactura de Exportación (REMA - PL 7065) para permitir que empresas locales transformen mercancías extranjeras bajo condiciones aduaneras especiales. Freno a normas “inconstitucionales”: Exigen la derogatoria del Decreto Legislativo 1669, argumentando que el Ejecutivo recortó de forma ilegal el plazo para el recupero del crédito fiscal.

Exigen la derogatoria del Decreto Legislativo 1669, argumentando que el Ejecutivo recortó de forma ilegal el plazo para el recupero del crédito fiscal. Fin a las deudas del Estado: Solicitan un nuevo proyecto de ley que regule los pagos devengados de ejercicios anteriores, ya que la actual Ley de Contrataciones del Estado deja en el limbo los pagos a proveedores que brindaron servicios a entidades públicas.

Un puente hacia el próximo gobierno

Finalmente, los gremios firmantes recalcaron que el próximo gobierno necesitará de consensos sólidos con los sectores productivos para reactivar el aparato económico, generar empleo formal y devolver la confianza a millones de emprendedores.

Los representantes de las MYPE reafirmaron su disposición para trabajar en conjunto, advirtiendo que la atención a esta agenda legislativa será el punto de partida para evaluar el verdadero compromiso de ambos candidatos con el motor económico del Perú.