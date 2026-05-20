El periodista y gestor cultural Carlos Arango Guerrero da el salto a la narrativa de ficción con “Varemont: la casa que colecciona almas”, su primera novela, que se publica de forma gratuita y por entregas en el blog literario Librolandia Peru y en la plataforma Wattpad.

La historia sigue a Oliver y Sofian, dos hombres que adquieren una antigua propiedad en el distrito de Barranco convencidos de que encontraron el lugar perfecto para empezar una nueva vida. Lo que no saben es que Varemont los ha estado esperando. Que no son los primeros en cruzar esa puerta. Y que, desde 1871, el mismo ciclo se repite cada veinticinco años.

Varemont se encuentra en el género de romance paranormal con elementos de terror psicológico. La novela explora temas como el destino, la reencarnación y la fuerza devastadora del amor cuando se convierte en promesa.

El formato de publicación por entregas es una apuesta estratégica del autor por acercar la narrativa a una audiencia digital acostumbrada al consumo por fragmentos. Con once capítulos ya disponibles, la novela puede leerse de forma gratuita en los siguientes enlaces:

Librolandia Peru: https://librolandiaperu.com/varemont-la-casa-que-colecciona-almas/

Wattpad: https://www.wattpad.com/story/410410011-varemont-la-casa-que-colecciona-almas