Lima tiene innumerables lugares para conocer y disfrutar como parques, bares, restaurantes, etc. Ante la gran cantidad de opciones surge como una perfecta fuente de consulta @lospointsdemari que es el nombre de las cuentas en redes sociales de Marina Huaricacha (32). Ella, a través de Instagram y TikTok recomienda a sus seguidores los mejores points (lugares) para visitar.

Diario OJO conversó con Marina sobre la temática de sus contenidos.

¿Exactamente de qué tratan tus publicaciones en redes?

Publico videos de lugares como restaurantes, cafeterías, bares, parques, eventos, entre otros, que visito y recomiendo. Pueden ser lugares nuevos o remodelados. Mis contenidos están dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

¿Cómo surgió la idea de hacer estos contenidos?

El primer video que publiqué en mi cuenta de TikTok fue en diciembre del 2020. Era de un restaurante de comida japonesa que me pareció chévere. El contenido se hizo viral y eso me sorprendió. En el 2021 y 2022 publiqué pocos videos, pero en el 2023 comencé a publicar uno por semana. Desde entonces mis seguidores comenzaron a crecer. No me imaginé que esto pasaría.

¿Cómo sabes de la existencia de estos lugares?

Busco información previamente, si hay alguna inauguración, por ejemplo. En otras ocasiones recibo invitaciones para asistir a determinados lugares. Sin embargo, no puedo ir a todos por motivos de trabajo. Pero los fines de semana de todas maneras voy a alguno para hacer contenido.

¿Cuáles son los requisitos para que recomiendes determinado lugar?

Si es un lugar que tiene las 3 b, es decir, que es bueno, bonito y barato, entonces lo recomiendo. Por ejemplo, en un restaurante me fijo en el precio y en la calidad de la comida, si hay buena atención y si está limpio. También hay otros restaurantes cuyos platos parecen caros, pero tienen promociones u ofertas. Esos también los recomiendo.

¿Qué te comentan tus seguidores acerca de tus recomendaciones?

A veces hay discrepancias en torno a la comida. Como todos tenemos gustos diferentes, algunos pueden no estar de acuerdo con tal recomendación. Pero en otros casos, la gente me dice: “gracias por el dato”, “¿cuándo otro nuevo lugar?” o “haznos una ruta de entretenimiento”. También me escriben por interno, me preguntan: “¿qué lugares me recomiendas para una cena con mi mamá?”.

FICHA BIOGRÁFICA

Marina Huaricacha es licenciada en administración por la Universidad Privada del Norte (UPN). Tiene 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram @lospointsdemari.

81 mil seguidores tiene la cuenta en TikTok @lospointsdemari.