Tras superar las desigualdades y brechas de género, 138 mujeres lideran la gestión del agua y el mejor uso de los recursos hídricos en nuestro país. Son peruanas que participan activamente en la protección del agua, no solo a nivel doméstico. Destacan también como especialistas y funcionarias en entidades rectoras en agua, en las que toman decisiones a nivel comunitario y en las políticas públicas de ámbito municipal y nacional. Y además son jóvenes académicas que aportan en áreas vinculadas a la gestión de los recursos hídricos.

Este grupo de peruanas ha conformado una red de mujeres líderes por el agua y son fruto del “Programa de Liderazgo de Mujeres en la Gestión de los Recursos Hídricos y la Infraestructura Natural” que, en sus tres ediciones, fortaleció el liderazgo de 138 mujeres que están promoviendo cambios en sus organizaciones y comunidades a favor de la igualdad de género en la gestión del agua y la infraestructura natural.

En su reciente edición del 2022, unas 22 mujeres líderes en la gestión del agua de 12 regiones del Perú culminaron satisfactoriamente dicho programa de liderazgo, el cual tuvo una duración de 5 meses y se realizó de modo virtual. Este proyecto les permitió fortalecer sus capacidades y habilidades políticas, sociales y técnicas para ejercer su liderazgo en la gestión de los recursos hídricos y la infraestructura natural a través del trabajo articulado en redes y desde un enfoque de género.

Gena Gammie, directora adjunta del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica - Forest Trends, felicitó a las participantes del programa por su esfuerzo y el diseño de sus propuestas, destacando el compromiso del proyecto para el cierre de brechas en la gestión de los recursos hídricos.

“Desde el proyecto estamos ayudando a cerrar estas brechas para tener una gestión y una gobernanza del agua más efectiva, equitativa y sostenible, que es lo que necesitamos para todas las familias y comunidades en la sociedad”, indicó.

Fortalece la autoestima y el liderazgo

Durante una emotiva de ceremonia de clausura el 18 de noviembre último, las participantes de las tres ediciones del Programa de Liderazgo, promovido y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno de Canadá y liderado por Forest Trends, compartieron sus testimonios en los cuales revelaron que fortalecieron su autoestima y liderazgo.

En representación del grupo de mujeres de organizaciones, Marisol García Apagüeño, participante de San Martín, edición 2021, manifestó que ha fortalecido su autoestima y participa en diferentes espacios llevando la voz de las mujeres para que sus aportes sean reconocidos, señalando que “el programa me ha permitido aprender a ser mejor persona y a sentirme libre, fortalecer mi autoestima, me ha permitido dejar atrás muchas cosas que me hacían daño; y avanzar en la lucha constante de lograr la participación de la mujer y que sus aportes y sus saberes sean reconocidos en los espacios de toma de decisiones”.

Por su parte, Lila Jamanca Flores, en representación del grupo de jóvenes académicas, participante de Áncash, edición 2022, refirió que el programa ha contribuido a fortalecer su autoestima y seguridad, así como su liderazgo profesional, señalando que “se han generado cambios en mí, me reconozco como una mujer que proyecta una autoestima positiva y valora su identidad, para expresar e inspirar en mi entorno familiar y cercano, confianza y asertividad (…) me reconozco con una participación mucho más activa y efectiva, ejerciendo mi liderazgo y proponiendo acciones que promuevan la igualdad de género en la gestión de los recursos hídricos dentro de mi institución y territorio”.

Finalmente, Helen Izquierdo Mendoza, representante del grupo de mujeres autoridades (participante de Junín, edición 2022), también mencionó que el programa la ha fortalecido en su compromiso para luchar contra la desigualdad de género en la gestión del agua, refiriendo que “el principal aporte que me llevo es haber adquirido un mayor nivel de autoconfianza y seguridad para hacer frente a la problemática de la desigualdad de género en la gestión de los recursos hídricos. Como mujer, autoridad y regidora vengo impulsando la cuota de género en los cargos directivos de las organizaciones que gestionan este recurso en mi comunidad”.

Los logros

Se han diseñado 22 nuevas propuestas de cierre de brechas para incrementar la igualdad de género en la gestión de los recursos hídricos e infraestructura natural y se han implementado 16 propuestas de las tres ediciones del programa.

De igual manera, se ha conformado la Red de Mujeres Guardianas y Defensoras del Agua “Yaku Warmikuna”. El Programa de Liderazgo de Mujeres en la Gestión de los Recursos Hídricos y la Infraestructura Natural 2022 es implementado en el marco del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. La implementación del Programa está a cargo del consorcio integrado por Cedepas Norte, Desco y la Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En sus tres ediciones, el programa ha promovido el acceso de las 138 mujeres líderes de 17 departamentos del país, entre autoridades, funcionarias, jóvenes académicas, y mujeres de organizaciones.

