La alta radiación que se registra en Lima y el Callao, donde se alcanzan valores “extremadamente altos”, representa un peligro para la salud si no se toman medidas que eviten desarrollar algún tipo de cáncer de piel.

Según la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, entre los años 2019 y 2025 se detectaron 15,328 casos nuevos de melanoma y otros tumores de la piel, sobre todo en las redes Rebagliati (Lima), Lambayeque y Arequipa.

En específico, agregó que, durante el año pasado, se diagnosticó la enfermedad a 2758 pacientes, lo que demuestra lo grave que resulta la excesiva exposición al sol.

CLAVE. Frente a este riesgo, la doctora Denisse Bretel, oncóloga de Oncosalud, sostuvo que el cuidado de la piel ya no se trata solo de aplicarse protector solar, sino que implica un enfoque integral.

“El bloqueador solar es solo una parte de la protección y debe complementarse con otras medidas para reducir realmente el impacto de la radiación ultravioleta en la piel”, señaló.

En esa línea, sostuvo que además de optar por un protector solar de amplio espectro con un FPS mínimo de 50, uno de los hábitos más importantes es evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, franja horaria en la que la radiación alcanza sus niveles más altos.

Además, los ciudadanos deben usar ropa con protección ultravioleta, especialmente los tejidos gruesos y oscuros, los cuales ofrecen una mayor barrera.

“El daño solar no aparece de un día para otro; se va acumulando poco a poco y muchas veces sin dar señales claras al inicio. Por eso es clave la prevención”, anotó.

OJO AL DATO. Essalud realizará, desde el 30 de enero, campañas de prevención y detección temprana del cáncer de piel a nivel nacional.