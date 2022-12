El Ministerio de Salud (Minsa) descartó ayer en la mañana (5 de diciembre) el cierre de playas por el brote de gripe aviar que se registra en el país, dado que está en descenso la cantidad de aves muertas que el virus viene dejando a su paso.

“De acuerdo al informe ya está descendiendo ligeramente los casos de aves, pelícanos que se encuentran fallecidos. Para mí, de acuerdo al informe del Consejo Consultivo, no sería lo correcto ya el cierre de las playas”, refirió la titular del sector, Kelly Portalatino.

No obstante, por la tarde el sector comunicó que recomienda a las municipalidades distritales restringir el acceso a playas donde hay aves muertas o enfermas. Esto se hará por horarios a fin de limpiar estos espacios.

Al respecto, el alcalde de La Punta, Ramón Garay, sostuvo que evaluarán la posibilidad de cerrar los balnearios de su distrito a través de una ordenanza municipal. En tanto, la Municipalidad de Miraflores acatará lo dispuesto por el Gobierno, pero se mantendrá en alerta pues hasta ahora se detectaron en la jurisdicción un total de 261 aves muertas.

Mientras la vigilancia continúa por la gripe aviar, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) registra la mayoría de playas como no saludables. En la última semana, de 87 evaluadas, solo 17 estaban aptas para bañistas mientras que el resto (70) no se encuentra en adecuadas condiciones pues no cumplen con la calidad microbiológica y de limpieza.

OJO AL DATO. Portalatino sostuvo que el sector está tomando acciones en cuanto a vigilancia y prevención frente a la influenza H5N1.

