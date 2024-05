A veces la televisión está llena de poses, figuras acartonadas y rostros que no siempre transmiten naturalidad. Pero de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana por ATV, Mari Calixtro y Julio Fernández llegan para darle un giro ameno al complejo panorama informativo de nuestro país, con un aire refrescante, brindado noticias utilitarias para toda la familia y escuchando los casos sociales que nunca faltan.

Tienen más de un año con esta la dupla matinal…

Mari (M): Ya tenemos un año y dos meses en el programa. La cosa ha fluido bonito en realidad. Si bien nos conocíamos de la calle, no hemos sido patas, pero ahora sí, hay química. Eso es lo bacán.

La dinámica que tiene el matinal lo relaciono mucho con un magazín

M: René (Gastelumedi) es la parte informativa, hace todo el tema de noticias, una tras otra, y combinamos con nuestro trabajo, que vamos un poco más a lo conversado, más versátil en los temas, que va de todo un poquito.

Julio (J): La característica del matinal, desde siempre, ha sido mostrar todo tipo de noticias, política, policial, magazín, social, sobre todo. Ahora estamos apostando un bloque fuerte, de 7 a 10 de la mañana por tener de manera muy picadita toda esta gama de noticias y terminar con un poco de magazín que a la gente le gusta mucho. Nuestro compromiso es ser un noticiero con una responsabilidad social con la gente que nos ve.

La química y la complicidad que hay entre ambos conductores traspasa la pantalla. Foto: Julio Reaño / GEC.

Mari, tú ya venías de una experiencia en conducción de noticieros…

M: Yo hice tanto prensa como entretenimiento. Ahora estoy en otro formato; arrancamos todo desde René y entramos nosotros desde las 7 a.m. y me gusta bastante, porque nos permite ser más nosotros mismos.

Y en tu caso, Julio, ¿te fue muy difícil la conducción de un magazín?

J: Yo he sido reportero la abrumadora mayor parte de mi experiencia, pero hace casi tres años estaba conduciendo en ATV+. La primera oportunidad que me dieron fue en ATV+, en un programa de noticias, luego en la noche con un magazín. Hace un año ya en señal abierta, que es otro mundo, un reto mayor, aparte que acá es en dupla. Hacer dupla es difícil. Lo bonito, y la gran ayuda, es cuando tienes a alguien como Mari, porque nos llevamos sumamente bien, desde el minuto uno ha habido una súper química. Yo agradecido de poder trabajar con ella.

M: Ay, qué lindo este chico. En realidad, yo creo que a través de la pantalla se nota lo que es absolutamente honesto, cero poses, cero acartonados. El proyecto con nosotros era eso, transmitir literalmente quiénes somos. Julio tiene una personalidad súper activa, bromista, y eso se complementa conmigo porque también soy una persona súper positiva, me gusta mucho el tema social. Mezclamos lo mejor de cada uno y sale el producto que ven en la casa.

Mari y Julio llevan una año y dos meses en la conducción de ATV Noticias edición Matinal. Foto: Julio Reaño / GEC

La parte que les toca en el matinal es mucho más ágil, no hay una noticia dura…

J: La combinación nuestra es no hacer tan largo los temas densos. Tres horas a veces quedan cortas para hacer el tema político, social, policiales que hay un montón, como la parte amena con entrevista, lo utilitario, que tiene una parte importante en medio de varios temas.

M: Ahí es cuando funciona el engranaje con René, que más temprano hace la parte más picada pero totalmente informativa. Y nosotros también ponemos algunas (notas) pero más cortas, sin dejar de tener la importancia que tienen.

J: yo creo que a la gente le gusta. ¿Sabes cómo lo medimos nosotros? Con nuestras redes sociales. Entramos a nuestras redes, Mari tiene un grueso de fans, yo me manejo más en el TikTok pero cuando hacemos live recibimos la crítica de la gente, las opiniones, incluso las opiniones adversas, para mejorar, siempre estamos muy atentos a eso. La gente lo que resalta y les gusta es que tengamos esta relación chévere de poder también interactuar con la gente, escuchar su voz.

Hay cosas que también pueden incomodar del compañero o compañera…

M: Nada es perfecto. Cuando recién empezábamos, nuestro primer pasito a superar era el tema de cuánto hablábamos cada uno. Aquí Julio se comía el pan con loro y yo también, entonces hablábamos mucho y teníamos que aprender a controlarnos. Gracias a Dios. ya se ha logrado.

J: Los primeros meses fueron un poco complicados. Como en toda relación de todo tipo hay cosas que siempre van a estar ahí porque somos humanos. Nosotros a veces nos resondramos cuando algo no nos gusta, pero sabes cuál es lo lindo, que tenemos una relación tan paja, que tenemos la confianza de molestarnos un día uno con el otro sabiendo que cuando termina el programa eso se acabó. Para mí, ella es un ángel en el set, me ilumina, no me molesta, estoy embelesado con Mari Calixtro.

En el bloque de 7 a 10 hay cosas más utilitarias y te desengancha de la noticia fea…

J: Esa es una iniciativa que tuvimos junto con nuestra productora, basta de la mala noticia, de lo malo, del atropello, del robo y tal, y vamos a tratar de darle la vuelta y llevar otro mensaje a la gente.

M: Ahí se complementa la parte informativa con la de entretenimiento, juntamos y sale un buen producto. Cuando se necesita ser serio y pasar a una noticia seria, estamos para eso. Cuando se necesita mostrar algo bonito, un caso social, estamos buscando la ayuda; y cuando se necesita diversión, también estamos, porque a nosotros nos gusta bailar y sin problema a mostrarlo. La vieja escuela de prensa te podría decir no, los periodistas somos serios. Aguanta, somos seres humanos. Mientras uno sea transparente y haga las cosas bien, todo va por buen camino. Acá no hay posturas, lo que ves en la pantalla es lo que somos.

ALGO MÁS

Los conductores agradecen el cariño del público, que ha creado una cuenta del programa en Instagram: @edicionmatinalfans