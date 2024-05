El Ministerio del Interior (Mininter) es una de las carteras que más cambios ha tenido desde que Perú Libre llegó a Palacio. Juan José Santiváñez es el sexto ministro del Interior de este gobierno. Su función principal, ponerle un alto a la delincuencia, la inseguridad, el sicariato, las extorsiones y los secuestros. No es poca cosa. Con tres días en el cargo, el flamante ministro remarcó que su gestión respaldará incondicionalmente a los buenos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y será implacable con quienes crucen la línea de la legalidad. Bien dicho, porque lo que necesita la PNP es una limpieza a fondo de los malos elementos. Pero que no olvide el titular del Interior que también urge establecer de una vez por todas (y que no solo quede en el discurso) un planteamiento real y aplicable para frenar ese lastre llamado delincuencia. Casos como el secuestro de la empresaria en Los Olivos no deben repetirse. Que las autoridades rescaten con bien a la joven y caigan con toda la fuerza de la ley contra los secuestradores. Los peruanos no queremos vivir con miedo.