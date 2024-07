Ayer se publicó la modificación de la Ley de Teletrabajo, entre los puntos que han cambiado, el que ha desatado más debate es el que prohíbe al trabajador realizar actividades domésticas durante el horario laboral del teletrabajo. La medida es un despropósito, cómo el empleador verificará que el trabajador no esté realizando alguna labor doméstica en su horario de trabajo. Tendría que estar pendiente a través de una cámara de videovigilancia que el empleado no se mueva de su lugar, salvo para ir al baño. No es posible que se dicten medidas tan arcaicas. Lo cierto es que muchas personas, en especial madres solteras o hijos a cargo de sus padres adultos mayores, optan por esta modalidad de trabajo para así compaginar el cuidado de la casa y la labor profesional. Es fácil medir el desempeño de un teletrabajador a través de su productividad. Parece un chiste que el Congreso haya impulsado esta norma, cuando son ellos quienes han abusado del teletrabajo y muchas veces han sido captados disfrutando de viajes o momentos en la playa mientras sesionaban en alguna comisión.