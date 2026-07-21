La Policía Nacional asestó un nuevo golpe al contrabando al incautar más de 1.5 millones de cigarrillos ilegales que eran transportados hacia Lima para su presunta distribución en mercados de la capital y otras ciudades del país.

El mayor hallazgo se produjo en una cochera ubicada en Nuevo Lurín, donde agentes de la Dirección de la Policía Fiscal inspeccionaron un camión de procedencia boliviana que trasladaba mercadería diversa. Durante la revisión descubrieron que, debajo de un cargamento de tortas de soya, se ocultaban decenas de cajas con cigarrillos de las marcas Golden Beach, Hamilton, Esse, entre otras, todas de fabricación extranjera y sin documentación que acreditara su ingreso legal al Perú.

Ante esta situación, la mercadería y el vehículo fueron incautados por disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones por la presunta comisión de delitos aduaneros y contra la propiedad industrial.

En un segundo operativo, realizado a la altura del kilómetro 56.5 de la Panamericana Sur, cerca del puesto de control de Pucusana, la Policía encontró un camión abandonado por presuntos contrabandistas. En su interior se hallaron más de 300 mil cigarrillos ilegales, que también fueron decomisados.

Con estas intervenciones, las autoridades evitaron que más de un millón y medio de cigarrillos de contrabando ingresaran al mercado nacional y reforzaron las acciones contra las redes criminales dedicadas al comercio ilegal de estos productos.