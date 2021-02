Anderson García, editor de Reporte Semanal, es una de las personas que se ha reinfectado dos veces del coronavirus o Covid-19 y con 32 años contó lo que vivió.

La primera vez que se infectó con el coronavirus fue en el mes de agosto y fue asintomático; sin emabrgo a finales de diciembre, le faltaba el aire y estaba a punto de depender de un balón de oxígeno.

“De la primera vez, a esta segunda que sí me chocó y que he tenido secuelas, ahora no puedo hacer deportes o actividades que antes hacía. Subir las escaleras me cuesta”, contó el editor de este programa semanal.

“Me reinfecto aproximadamente el 24 de diciembre, justo el mismo día de Navidad empecé a tener dolores de cabeza y nunca he sufrido dolores de cabeza, pero esos días estuve tres días con dolores de cabeza. Recién el 31 empezamos a sentirnos mal que fue cuando empezamos con el tratamiento y fue duro”, agregó.

Anderson García, editor de Reporte Semanal, no pudo evitar su indignación por las personas que no creen en el coronavirus.

“Yo siento cólera cuando las personas dicen que el Covid no existe, claro no existe porque no te ha dado, pero sí te puede pasar. Es una enfermedad que sí existe”.

Finalmente, al igual que muchas personas, hoy el reportero de Reporte Semanal, teme de no poder volver a hacer las cosas de antes. “Tengo miedo de no poder hacer las actividades que antes no podía hacer. Pero siento que aún respirar profundo me molesta”.

