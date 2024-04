Milagros “Mili” de Quesada (45) aprendió a cocinar siendo una niña. El ver a su mamá en este quehacer la motivó a seguir sus pasos. “Desde hace años cocino y vendo lo que preparo igual como lo hacía mi mamá. La pandemia fue un impulso para que el negocio crezca. Necesitaba generar más ingresos”, explica Mili al diario OJO.

Es por ello que en abril del 2020 bautizó su emprendimiento con el nombre de Miliquisimo, que resultó de la unión de Mili y riquísimo. “Un día ofrecí sánguches por Twitter y la gente me hizo pedidos. Las redes sociales movieron el negocio”, señala.

¿Qué ofrece Miliquisimo?

Hago el servicio de catering, envío comida a domicilio. Preparo causas, triples, sánguches, tortas, postres, etc. Publico en mis redes sociales lo que voy a cocinar y junto los pedidos de la gente. También cocino lo que me pida el cliente para sus reuniones familiares. Le doy 3 o 4 ideas de comida y él escoge. Mi capacidad de producción es para 50 personas como máximo.

¿Qué marca la diferencia en el servicio que ofreces?

Yo hago mis comidas con cariño y tengo el toque, el secretito que tiene toda mamá porque también lo soy. Además, uso insumos caseros, sin preservantes y los platos preparados así siempre saben más ricos que los elaborados industrialmente.

¿Cómo se gestionan los pedidos?

Las personas me contactan a través de mis redes o por WhatsApp al 995566155 y me hacen sus pedidos. Puedo recepcionarlos hasta con dos días de anticipación. Trabajo con el pago adelantado del 60 %. Aparte es el cobro del delivery. Finalmente se coordina la fecha, lugar y hora de entrega.

¿Qué te dicen tus clientes del sabor de tus comidas?

Tengo clientes fidelizados desde hace varios años. A ellos les gusta mucho mi comida. Nunca he tenido una queja, nunca me han dicho que algo estuvo feo. La gente siempre se queda contenta con mi servicio. Mis clientes fieles son los que me recomiendan con otras personas.

¿Qué es lo positivo de haber emprendido?

Tener tiempo para mí, ser dueña de mi tiempo. Poder estar en casa, haber visto crecer a mis hijos, pasar tiempo con ellos y a la vez hacer algo que me gusta que es cocinar. También no tener que depender de alguien más, yo dependo de mí misma.

FICHA BIOGRÁFICA

Me llamo: Milagros de Quesada Salazar.

Tengo: 45 años.

Una frase que me gusta: “No importa lo que pase. Cada día se puede volver a empezar”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Que se animen porque si no lo intentan jamás sabrán si pudo funcionar”.

Busque mi emprendimiento en Instagram: @Miliquisimo, en Twitter: @Miliquisimo y en Facebook: @Miliquisimo.