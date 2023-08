Ministerio de Transportes y Comunicaciones pide el bloqueo de apps Didi Moto y Picap

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha solicitado, a través de un comunicado oficial, a las empresas proveedoras de servicios de internet que procedan a bloquear de manera inmediata las aplicaciones Didi Moto y Picap. Esta medida se toma debido a que el tipo de servicio que ofrecen estas aplicaciones está prohibido en el país.

El MTC indicó que conforme a lo establecido en la Ley 27189, que regula el transporte público especial de pasajeros en vehículos menores, no se autoriza que las motocicletas brinden servicios de transporte de pasajeros.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha reiterado su firme compromiso con velar por la seguridad y el bienestar de las personas. En consecuencia, seguirá supervisando y garantizando el cumplimiento adecuado de las normativas vigentes.

“Didi Moto y Picap no van, ¡el taxi en moto no va! Hemos requerido que en el plazo de un día los operadores de Internet bloqueen estos aplicativos. ¡La seguridad de todas y todos no es un juego!”, mencionó la titular del ministerio, Paola Lazarte, a través de su cuenta de Twitter.