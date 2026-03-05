En el marco de su primera visita oficial a regiones desde que asumió la conducción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la ministra Hary Yzarra Trelles, en su calidad de coordinadora del Gobierno en la región Madre de Dios, desarrolló una intensa agenda de trabajo orientada a fortalecer la respuesta del Estado frente a las emergencias por lluvias y supervisar los servicios dirigidos a poblaciones vulnerables.

Durante su participación en la simulación de reunión de emergencia multisectorial de la Plataforma Regional de Defensa Civil, realizado en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la titular del MIMP dispuso que 41 profesionales del sector brinden soporte emocional inmediato a las personas afectadas por las intensas lluvias en la región.

“En este momento estamos poniendo a disposición 41 profesionales para dar soporte emocional a todas las víctimas afectadas por las lluvias suscitadas en esta región”, expresó la ministra.

En la sesión se evaluó el escenario de riesgo correspondiente al trimestre marzo–mayo, que advierte sobre la exposición de más de 26 000 personas que habitan en 133 centros poblados con nivel muy alto de vulnerabilidad ante lluvias y deslizamientos.

Asimismo, se identificaron puntos críticos y se coordinaron acciones de primera respuesta, incluyendo la intervención del Programa Nacional Warmi Ñan para prevenir situaciones de violencia en contextos de emergencia.

En la reunión participaron el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, así como representantes del INDECI, Cenepred, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, entre otras entidades.

Entrega de ayuda humanitaria en el Manu

Como parte de su agenda en territorio, la ministra participó en la entrega de 442 bienes de ayuda social, valorizados en más de S/ 80 mil, destinados a personas damnificadas por las lluvias en el Manu. Esta acción fue articulada por el MIMP en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Municipalidad Provincial del Manu.

“Este acto es un reflejo de la labor coordinada y el compromiso interinstitucional con los gobiernos locales, lo que asegura que la asistencia llegue de manera oportuna, transparente y con enfoque humanitario”, señaló Yzarra Trelles.

La ayuda, que consiste en prendas de vestir y artículos de uso personal, será distribuida a las comunidades más alejadas, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Supervisión de servicios del MIMP en la región

Como parte de su recorrido de supervisión, la ministra visitó el CEDIF Tambopata del INABIF, donde verificó la atención integral que se brinda a niñas, niños y familias, así como las mejoras más urgentes para los servicios preventivos y de acompañamiento familiar, así como el funcionamiento del Centro de Coordinación Regional de Madre de Dios de Conadis y el Servicio de Atención Urgente (SAU).

Asimismo, llegó el Centro Emergencia Mujer y Familia Madre de Dios, que atendió a 1465 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en 2025, donde sostuvo un diálogo con el equipo técnico para reforzar las estrategias de intervención frente a situaciones de violencia.

Posteriormente, inspeccionó el CAR “Florecer”, donde escuchó de cerca las necesidades urgentes y el logro de cada una de las usuarias, con el objetivo de garantizar espacios seguros y una intervención especializada y de calidad.

Las adolescentes acogidas han sostenido sus estudios secundarios para lograr una educación superior, a través de los servicios especializados del personal del MIMP, y han llevado cursos técnicos para generar sus propios emprendimientos.

Finalmente, supervisó el CAR básico “Virgen de la Peregrina”, donde dos de las usuarias han ingresado a la Universidad Nacional de Madre de Dios, para estudiar y graduarse como administradora de empresas y educadora.

En los centros de atención, la ministra Hary Yzarra Trelles recogió los pedidos de las niñas, niños y adolescentes, para que sean atendidos de forma integral, para fortalecer la protección y la restitución de derechos de esta población en situación de desprotección familiar.