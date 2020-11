Otra denuncia de violación múltiple surge en la capital. Se trata de una jovencita de 19 años quien acusa a tres jóvenes de abusar sexualmente de ella en una fiesta en una departamento de Miraflores.

De acuerdo a la denuncia publicada por el dominical DÍA D, los presuntos sospechosos de violación fueron identificados como David Palomino, Stéfano Carrión y Gian Pier Bastidas.

La denunciante accedió a beber unos pocos vasos de ron y vodka, pero fue cuando le dieron una pipa de marihuana que pierde el conocimiento.

“Stéfano Carrión de una pipa roja me dice prueba y yo le dije que no. Me dice prueba, no te va a pasar nada. Como había visto a mi amiga fumar y no le pasó nada, entonces dije ya también”, narró la víctima a ‘Día D’.

Asimismo, señala a la amiga con la que fue a la fiesta de no impedir que abusen de ella: “Abusan de mí tres personas, pero yo creo que al ser cómplices también son culpables, peor aún, ver y no hacer nada”.

Madre hace denuncia

“Yo la vi mareada a mi hija, llorando. Me percato que el short estaba manchado de sangre y le dije ‘te ha venido la regla hija’ y ella me dice ‘sí creo mamá’”, narró la madre al referido dominical.

La madre d la joven solicitó una inspección en el domicilio de los hechos, donde la Policía recupera la prenda íntima de la joven.

Salen libres

El examen médico legal realizado a la joven confirma el abuso sexual cometido con la joven. Sin embargo, la prueba toxicológica hecha solo a su orina 48 horas después del hecho, no mostró consumo de droga ni alcohol. Según la Fiscalía esto impediría formalizar la acusación.

Nuevo caso de violación grupal en Miraflores. (Video: ATV)

