El empresario Joel Larrain denuncia que sufrió el robo de S/12 mil de sus cuentas bancarias tras abordar un taxi por la aplicación InDrive en el distrito de Miraflores, en horas de la madrugada.

“Salí del hotel Pullman, tomé un taxi por aplicativo de InDrive. Llegó el vehículo, me subí, me quedé medio dormido y sentí un forcejeo en mi mano. Cuando reaccioné era el taxista que me estaba forcejeando para robarme el reloj y las cosas que traía puestas. Le increpé lo que estaba haciendo y me dijo: ‘saca todo lo que tienes en la billetera o te mato’”, contó el denunciante a Buenos Días Perú.

“Le di lo poco que tenía. Forcejeamos, traté de golpearlo para que pudiera bajar la velocidad y poder bajarme del carro”, contó.

EMPRESARIO TOMA TAXI POR APLICATIVO Y LE ROBAN S/12 MIL

Según el matinal, en ese momento el empresario se dio cuenta que el taxista lo estaba llevando con rumbo desconocido. “Me bajo del carro y me di cuenta que no era mi ruta. Estaba por la Av. Aramburu, yo vivo por San Isidro. Me bajo y en el forcejeo se queda mi celular, no lo pude recuperar”, señaló.

Además, reveló que, a horas del asalto, los hampones les escribieron a sus contactos pidiéndoles dinero y que incluso proporcionaron una cuenta del banco Interbank.

“Ciertas personas han aceptado y una de ellas fue mi contadora que hizo una transferencia de S/5800″, precisó.

Frente a esta situación, el empresario acudió a la comisaría asentar la denuncia correspondiente donde pudo conocer que las transferencias bancarias se hicieron a nombre de Ariana Del Milagro Beatriz Reyes Gamboa, quien tiene antecedentes. “Horas antes que me hicieran la misma modalidad de robo habían asaltado a una persona en Independencia”.

Esta no es la primera vez que usuarios de inDrive denuncian que fueron víctimas de robo.