​Modelo que acusa a Neymar de violación cuenta su versión y muestra vídeo de una pelea | VIDEO

Najila Trindade brindó una entrevista a SBT y comentó todo lo que pasó con el futbolista Neymar. Ella contó que decidió salirse del anonimato luego que él la acusara de querer buscar fama y dinero. Ella mostró pruebas de su encuentro en un hotel de París, en sí afirmó que ambos se buscaron para este "encuentro sexual".

Una vez estuvo en la habitación, Neymar empezó a mostrarse agresivo. "Totalmente diferente del tipo que conocía en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de quedarme con él, nos pusimos a hablar. Comenzamos a cambiar caricias, besarnos, hasta entonces todo bien", señaló.

Sin embargo, el futbolista empezó a golpearla y cuando ella le reclamó, él solo dijo: "Excusas, hermosa".

Lo peor vino cuando Neymar no quiso colocarse un preservativo. "Él dijo que no. Yo dije que entonces no iba a suceder nada. Me volteó, cometió el acto, le pedí que se detuviera y él continuaba golpeando", agregó.

Ella señaló que sí tuvo intención de encontrarse con el futbolista, pero no pensó que él tendría esta reacción. La mujer de 26 años señaló que luego de la acción fue al baño y estaba shock por lo que pasó. "Él fue estúpido, malo, me violó, me violó, yo quiero hacer justicia", señaló. Afirma, por su lado que no busca fama, solo justicia.