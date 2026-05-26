Cuando los niños posponen sus actividades cotidianas por navegar en la web, puede ser señal de un caso de 'adicción' al internet.
Cuando los niños posponen sus actividades cotidianas por navegar en la web, puede ser señal de un caso de 'adicción' al internet.

Expuestos al peligro se encuentran niños y adolescentes cuando se conectan a las redes sociales y videojuegos. Según CHS Alternativo, un 49.4 % de menores de entre 11 y 17 años reconocieron haber conversado con personas desconocidas a través de internet, lo que significa que alrededor de un 1 millón 883 mil son vulnerables a posibles situaciones de manipulación, engaño o captación digital.

Este preocupante hallazgo reveló la encuesta nacional “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual”, que realizó la referida ONG entre los años 2025 y 2026. Otro dato relevante fue que el 16.6 % de esta población etaria acepta solicitudes de amistad a personas que no conoce.

El sondeo también mostró que el 18.2 % llegó a reunirse presencialmente con alguien que conoció por internet, trasladando el riesgo digital al espacio físico y convirtiéndose en posible víctima de violencia y explotación.

“Del otro lado de la comunicación, puede estar un depredador”, dijo Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, tras advertir que los menores pueden sufrir acoso o chantaje, así como recibir solicitudes para compartir imágenes o videos íntimos.

Riesgos en Internet. Fuente: CHS Alternativo
Riesgos en Internet. Fuente: CHS Alternativo

Usan internet desde los 9 años

El sondeo precisó que el acceso a internet en menores de edad inicia desde edades tempranas y se mantiene con alta frecuenta. En específico, el 66.4 % de menores usa el celular desde los 9 años en adelante y la mayoría se conecta entre 2 y 4 horas del día, sobre todo a través de celulares.

“El acceso temprano y cotidiano al internet y a las redes sociales también expone a los niños y adolescentes a situaciones como el grooming, acoso digital, contacto con desconocidos y nuevos amenazas vinculadas al uso indebido de la inteligencia artificial”, señaló Félix Villegas, viceministro de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Frente a todos estos riesgos, Valdés remarcó la necesidad de que el Estado incorpore educación y alfabetización digitales desde edades tempranas, y como sociedad generar espacios de confianza y escucha.