Expuestos al peligro se encuentran niños y adolescentes cuando se conectan a las redes sociales y videojuegos. Según CHS Alternativo, un 49.4 % de menores de entre 11 y 17 años reconocieron haber conversado con personas desconocidas a través de internet, lo que significa que alrededor de un 1 millón 883 mil son vulnerables a posibles situaciones de manipulación, engaño o captación digital.

Este preocupante hallazgo reveló la encuesta nacional “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual”, que realizó la referida ONG entre los años 2025 y 2026. Otro dato relevante fue que el 16.6 % de esta población etaria acepta solicitudes de amistad a personas que no conoce.

El sondeo también mostró que el 18.2 % llegó a reunirse presencialmente con alguien que conoció por internet, trasladando el riesgo digital al espacio físico y convirtiéndose en posible víctima de violencia y explotación.

“Del otro lado de la comunicación, puede estar un depredador”, dijo Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, tras advertir que los menores pueden sufrir acoso o chantaje, así como recibir solicitudes para compartir imágenes o videos íntimos.

Riesgos en Internet. Fuente: CHS Alternativo

Usan internet desde los 9 años

El sondeo precisó que el acceso a internet en menores de edad inicia desde edades tempranas y se mantiene con alta frecuenta. En específico, el 66.4 % de menores usa el celular desde los 9 años en adelante y la mayoría se conecta entre 2 y 4 horas del día, sobre todo a través de celulares.

“El acceso temprano y cotidiano al internet y a las redes sociales también expone a los niños y adolescentes a situaciones como el grooming, acoso digital, contacto con desconocidos y nuevos amenazas vinculadas al uso indebido de la inteligencia artificial”, señaló Félix Villegas, viceministro de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Frente a todos estos riesgos, Valdés remarcó la necesidad de que el Estado incorpore educación y alfabetización digitales desde edades tempranas, y como sociedad generar espacios de confianza y escucha.