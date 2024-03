Los problemas entre el Corredor Morado y el Gobierno Peruano llegan a un punto crítico mientras el representante del sistema de transporte, Gerardo Hermoza, reitera que cesarán sus operaciones a partir del próximo lunes 4 de marzo.

En declaraciones a la prensa, Hermoza criticó al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, por no ofrecer ninguna solución al impago de una deuda de S/300 millones por parte del Estado.

Corredor Morado anuncia suspensión tras no llegar a acuerdo con el MTC

¡No va más! El servicio del Corredor Morado será paralizado desde este lunes 4 de marzo, luego de que tras varias horas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los representantes del servicio de transporte no pudiera llegaran a un acuerdo.

Hermoza afirmó que recurrirán a la vía legal para asegurar el pago de la deuda y compensar los daños sufridos. “ Nosotros nos ratificamos en que vamos a dejar de operar y vamos a irnos por la vía arbitral para que nos paguen todos los daños ”, sentenció Hermoza.

Además, el también representante de la Junta de Operaciones del Corredor Morado, señaló la falta de voluntad por parte del Gobierno para resolver el conflicto, describiendo la espera de una hora para reunirse con el Ministro como una “pérdida de tiempo”. Alega que no se les ofreció ninguna solución viable y que las autoridades intentaron desestimar los esfuerzos previos realizados para resolver la situación.

“ Realmente ha sido una pérdida de tiempo y no hay ninguna solución planteada por el Gobierno. Y, prácticamente, han querido desconocer todo lo que se ya se ha hecho, habiendo tenido al mismo premier con la ministra Paola Lazarte. Quieren desconocer y quieren llevarnos a un camino incorrecto que nos va a llevar al mismo resultado de nada ”, añadió.

Sugirieron subir la tarifa

En una entrevista previa con RPP, Gerardo Hermoza detalló la cronología del conflicto, destacando la falta de disposición por parte del Gobierno para abordar la deuda pendiente. Explicó que, el servicio dejaría de funcionar por una deuda de 300 millones de soles por parte del Estado.

“Este tema no es de ahora. El premier Otárola, prácticamente, ha salido a desconocer esta deuda (…), dice que va a revisar (...) Firmamos un documento en el que dice que íbamos a irnos a un trato directo y a una amigable composición, que era el procedimiento legal que el contrato permite para poder asegurar la continuidad del servicio. Y el día de hoy nos topamos que dicen ‘están pidiendo mucho’, ‘no sé de quién será esa deuda’, ‘no tenemos plata para pagarles’” , declaró para RPP.

¿De dónde surge la deuda?

El gerente general del Corredor Morado explicó que la millonaria deuda se habría generado “ porque no se retira de la ruta a los que compiten deslealmente, porque no se fiscaliza, porque el carril de un solo bus no lo respeta nadie ”, explicó.