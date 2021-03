Las elecciones del domingo 11 de abril han sido organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con estrictos protocolos de seguridad para evitar los contagios de coronavirus (COVID-19), ya que se realizarán durante la emergencia por la pandemia.

Por eso, se han publicado diversas instrucciones que se deberán aplicar para los ciudadanos que acudan a votar en el horario que ha sido ampliado para estas elecciones específicas que se realizarán entre las 7 a.m. y las 7 p.m.

La ONPE ha informado que todos los locales de votación contarán con la supervisión de agentes de la Policía Nacional en los ingresos y salidas, además de apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas dentro de los recintos de votación.

El local estará desinfectado antes de que abra sus puertas para los electores, mientras que la ONPE tendrá personal distribuido en las mesas de votación para apoyar a los ciudadanos.

Cómo votar el 11 de abril

La ONPE ha recomendado acudir a horas específicas, según el último dígito del número de DNI, para evitar aglomeraciones y colas en los locales de votación.

Este es el horario de votación que recomienda la ONPE para el 11 de abril.

Protocolos de seguridad

Los protocolos de seguridad establecen como requisito para ingresar a votar el correcto uso de una mascarilla, cubriendo nariz y boca durante toda la jornada. Caso contrario, no se permitirá el ingreso de la persona que no use bien este protector.

Antes de ingresar al local de votación, se tomará la temperatura con un termómetro digital en la frente o el cuello. Si el número es mayor a 37,5 grados, no podrá ingresar al local de votación. En este caso, el personal de la ONPE pedirá sus datos para registrarlos en una aplicación y enviarlos al JNE para exonerarlo de la multa por no votar.

Luego de pasar el filtro de temperatura corporal, el ciudadano deberá limpiarse las manos con alcohol en gel y, por último, usar el pediluvio para desinfectar las plantas de su calzado.

La ONPE también ha establecido que los lapiceros para marcar la cédula y firmar el padrón electoral que serán usados por los ciudadanos serán desinfectados y podrán ser agarrados luego que el votante se haya desinfectado las manos. Para reducir aún más el riesgo de contagio, se recomienda que cada persona lleve su lapicero azul.

Elecciones 2021: conoce las medidas de bioseguridad para el domingo 11 de abril

Cabe recordar que siempre hay que mantener una distancia de un metro y medio entre persona y persona dentro de cada centro de votación. Asimismo, se debe evitar el contacto físico con miembros de mesa, policías y demás personal que se encuentre en cada lugar de votación.

Los miembros de mesa se encargarán de desinfectar el DNI luego de manipularlo para poner el holograma para confirmar que una persona acudió a votar, y el huellero estará a la vista para que el votante no tenga que manipularlo al momento de registrar su huella digital en el padrón.