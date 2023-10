El embajador del Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa, afirmó que un total de 260 compatriotas que se empadronaron han logrado ser repatriados desde Medio Oriente (Israel) y que otros que tienen la doble nacionalidad desistieron de ser evacuados porque no tienen dónde vivir en Perú.

“Desde que se inició el conflicto abrimos un empadronamiento y el primer objetivo era evacuar a los que consideramos varados, es decir a los turistas. Como no había aviones comerciales vimos la forma de cómo sacarlos. Algunos salieron por la frontera de Jordania vía terrestre y de ahí a España. Países amigos también colaboraron con la salida de compatriotas como Ecuador con 52 personas, Chile con diez, Uruguay con cuatro. En total evacuamos a 260 personas”, señaló.

No obstante aseguró que muchos peruanos-israelíes que se empadronaron desistieron de salir porque no tenían un hogar en Perú. “Me preguntaban dónde vamos a vivir, cuándo vamos a volver y al no tener una respuesta clara, decidieron quedarse ya que ellos tienen una vida en Israel, sus casas, negocios. Es más, los que viajaron a Perú lo hicieron con pasaporte de Israel, pero mantienen la doble nacionalidad”.

CHILE. En ese contexto, ayer un grupo de 10 peruanos que se encontraban en Israel lograron retornar a Santiago de Chile gracias a un vuelo humanitario gestionado por la Fuerza Aérea de ese país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Los connacionales llegaron a la capital chilena, donde recibieron la asistencia del Consulado General peruano, que les brindó todas las facilidades correspondientes.

El embajador también confirmó que hasta la fecha solo hay 70 peruano-israelíes empadronados para salir de la zona de conflicto.