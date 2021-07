Pablo Suca Chino tiene 67 años, trabaja como electricista automotriz y no sabe si tiene una hija. La historia de don Pablo inicia entre los años 2014 y 2015, no recuerda la fecha exacta, lo que sí tiene grabado en su memoria fue el día en que su amigo le dijo: “Te están buscando, tu foto ha salido en el periódico”.

Por su trabajo, don Pablo viajaba mucho al interior del país. En ese trajín iba conociendo a muchas personas, “entre ellas, señoritas con las que mantenía alguna relación”, pero luego se iba a otra ciudad, haciendo nuevas amistades. Corría el año 2017, y su empleo lo trajo de regreso a Lima. Un día pasó por el taller de un amigo y este le dijo que había visto su foto en el diario OJO.

“Mi amigo me dijo que había visto mi foto con mi nombre completo en el periódico, junto a un número telefónico. Como me reconoció, él llamó al número que ahí salía y le dijeron que una señorita me estaba buscando, que era mi hija y me quería conocer”, me cuenta don Pablo a través del hilo telefónico.

Aviso de "El busca personas" publicado en el diario OJO entre los años 2014 y 2015.

Si bien el aviso se había publicado entre el 2014 y el 2015, fue recién el 2017 que este amigo logró ubicar a don Pablo Suca. Se trataba de un aviso de “El busca personas”, un servicio que brindaba David Nostas a través de publicaciones en el diario OJO.

“Mi amigo llamó al señor David Nostas y le dijeron que mi hija me buscaba y quería conocerme. Sería una señorita de 24 a 25 años, en aquel entonces”. Con esa información, don Pablo tomó el pedazo de periódico en sus manos y efectivamente vio que ahí salía su foto, era una imagen de Reniec, con algunos años más joven de como se encontraba aquel 2017, pero sin duda era él, no se trataba de otra persona.

Sin más información se fue a su casa pensando quién sería esa hija y cuál de las señoritas que conoció a lo largo de sus viajes por todo el Perú sería la madre. Pese a tener el número de contacto en la mano, don Pablo no se animó a llamar, un amigo, quizá con la intensión de ayudarlo, le dijo que a lo mejor esa supuesta hija lo buscaba para reclamarle alguna pensión por todos los años de abandono.

“La iba a llamar, pero un amigo me aconsejó que mejor no la buscara porque tal vez me iba a reclamar alimentación, y me arrepentí”, dice hoy acongojado don Pablo, cuatro años después de aquel episodio.

En la publicación se puede leer que a Pablo Suca Chino “lo busca un familiar que no sabe nada de él desde 1983, son varias veces las que lo ha intentado ubicar, pero no ha tenido suerte, solo espera que esta vez sea diferente”.

2021: La búsqueda se retoma

En el año 2020, don Pablo volvió a recordar a esa hija. Él atravesaba por unos problemas donde se ubica su actual domicilio, unos traficantes de terrenos se quería apoderar de su casa, pero luego de un proceso legal logró demostrar que la vivienda era de su propiedad. “Un día conversaba con un vecino, un expolicía, y le cuento que tengo una hija y que quisiera conocerla. Él me aconsejó que la busque, que como había pasado tantos años seguro la jovencita solo quería conocerme, no reclamarme nada. Eso me animó a buscarla ahora”, explica don Pablo.

El señor Pablo Suca Chino espera poder encontrar a esa hija que también lo busca a él desde 1983.

Don Pablo hizo memoria, tratando de recordar a las señoritas que conoció en aquel 1983. Logró ubicar a una de ellas en el Callao. “Hablé con esta amiga, tanteando para saber si me decía algo de que tuvimos alguna hija, pero nunca me mencionó nada”, recuerda.

Es así que este año el señor Suca se puso en contacto conmigo para ayudarlo a dar con el paradero de quien sería su hija, pero la única pista que tiene es ese pedazo de papel periódico del aviso que se publicó en el diario OJO. “Mi hija ahora tendría 30 o 31 años”.

Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Y hoy, con ayuda de la tecnología, esperamos ayudar a don Pablo Suca Chino a dar con esa hija que también lo busca. Tal vez, esta publicación llegue a sus manos y se entere que su padre quiere conocerla. Cualquier información que pueda a ayudar a don Pablo en su búsqueda, comunicarse al 982457490.