El miércoles 1 de marzo, Pamela Soley Cabanillas Sánchez, presunta cabecilla de “Los QR de la Estafa”, banda delictiva que engañó a cientos de personas con la venta de entradas falsas a conciertos, fue capturada en Madrid, España.

“No puso resistencia. No deja ser una chica de 18 años, joven. La Policía en España no practica nunca detenciones a solas y no se les da opción a que pongan resistencia ni que sean violentos. Eso no quita que estuviera sorprendida porque a fin de cuentas como ella misma ha manifestado en redes sociales en varias ocasiones se consideraba huida en España, intocable”, detalló la inspectora Vanessa Arriet, policía de España, a América Noticias.

Su intervención se dio en el distrito madrieleño de Carabanchel. “En dos semanas hemos podido determinar que se movía por el distrito de Caravanchel, en la ciudada de Madrid. Ahí, tras una vigilancia policial discreta la hemos podido interceptar alrededor de la 1 en la vía pública”, indicó.

Según la inspectora de la Policía de España, esta joven de 18 años autodenominada ‘Mommy Yankee’ también cometió actos ilicitos allá. “Durante los meses que ha estado residiendo en España ha sido objeto de una detención previa por un delito de hurto, pero al ser su primera vez fue puesta en libertad”.

De acuerdo al citado medio, si Pamela Cabanilas no se allana a la extradición voluntaria y opta por interponer algún recurso, su regreso a Perú podría tardar más de un año.

Prisión preventiva

El pasado 10 de febrero el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Pamela Soley Cabanillas.

Según la Fiscalía, la joven habría estafado a miles de personas de forma sistemática, entre marzo y octubre del 2022. El monto generado producto de este hecho ilícito asciende a S/85,957.

Ella ofrecía las entradas por redes sociales y aseguraba que su padre trabajaba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Además, se reunía con sus víctimas para ganarse así su confianza. A la fecha, ella continua prófuga en España.

Pamela Soley es investigada por los delitos de estafa agravada, falsificación de documento privado y suplantación de identidad agravada.