La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) reiteró que la lideresa de su partido político, Keiko Fujimori, no participará como candidata a la presidencia o al Congreso ante un posible adelanto de elecciones para el presente año.

“Keiko Fujimori no va a postular a las elecciones. (¿Al Congreso?) Entiendo que no. No va a postular, y es importante que también se entienda la intención nuestra (...) En la decisión del adelanto nuestro, no existe ningún ánimo que otras fuerzas políticas pudieran llegar”, señaló Juárez en declaraciones a Canal N.

“No existe un ánimo encubierto de favorecer a Fuerza Popular. Lamento la percepción que se tenga, pero yo sí creo en la palabra Keiko Fujimori”, agregó la parlamentaria.

Sobre el adelanto de elecciones, Patricia Juárez manifestó que tras las reuniones de las distintas bancadas, se viene evaluando una nueva propuesta.

“Lo que se está planteando es que sean elecciones complementarias para culminar el periodo. Hasta el 2026. Nosotros no hemos promovido, hay algunas bancadas como Acción Popular, que están proponiendo complementario, se lo he escuchado a Podemos Perú, parece que existe consenso para eso”, precisó.