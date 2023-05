El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se refirió sobre el pedido de 35 años de cárcel de la Fiscalía y la catalogó de “muerte”. Él es investigado por la presunta conformación de una organización criminal que habría recibido más de US$ 12 millones de la constructora brasileña Odebrecht.

“La matemática es muy simple, 85 más 35 es 120, eso es muerte”, dijo en declaraciones a la prensa. “Yo estoy absolutamente indignado con estas acusaciones falsas que pretenden que yo hice trabajo para gente mientras yo era ministro de Economía, todo eso es falso. Se ha demostrado a lo largo de los seis años que dura esta investigación que así ha sido y lo vamos a demostrar en una corte cuando llegue el momento de hacerlo”, aseveró.

Pedro Pablo Kuczynski sobre pedido de 35 años de cárcel

Indicó sentirse “indignado” de que trabajos realizados después de que él fue ministro se presenten como “si fuera una cosa criminal” cuando se ha ganado toda la vida, desde el año 1960, como asesor en materias financieras internacionales.

Además, aseveró sentirse molesto por que se cuestione su “honestidad que siempre ha sido absoluta”.

En otro momento, se refirió sobre la participación como testigo de Alejandro Toledo en la investigación en su contra. “El señor Toledo no me ha involucrado. A dicho que él piensa que yo coordiné junto a su secretario general en Palacio una reunión, eso ocurrió hace 20 años, yo no lo voy a discutir. Yo la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero que fue en la sala Grau”, mencionó.

Finalmente, afirmó que “no va a usar su edad para evadir las investigaciones” y pidió a todo el sistema de justicia que sea “objetivo” y se ciña a las leyes.