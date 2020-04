El periodista ecuatoriano Carlos Gurumendi, quien hace unos días protagonizó un emotivo momento al llorar frente a cámaras por las muertes que se viven en su país debido al coronavirus, se comunicó con “América Hoy”.

Gurumendi recordó el video y dijo: “Cuando veo ese video es un video que quiero que llegue a todo el mundo, un video que los invite a quedarse en casa. El escuchar el replique de las campanas me hizo recordar a mis padres, a mis hermanas que no las puedo abrazar o estar con aquellos amigos que han muerto por el covid”.

En ese sentido, hizo un llamado a todos los peruanos a no salir de sus casas en medio de la pandemia. “Se me hizo chico el corazón, pero esto nos tiene que hacer entender que debemos hacer caso, que no es un burla. Lo que vivimos aquí en Ecuador, ya lo vivimos en China, en Italia, en España”.

El periodista agregó que es importante seguir las normas del gobierno. “Esperemos que esto se calme y que ustedes no vivan lo mismo por no seguir las normas de las autoridades”.

