La heroína de cuatro patas que ayudó a salvar vidas en Venezuela se ha convertido en la favorita de miles de peruanos. Kaira, la perrita rescatista del equipo USAR Perú del Cuerpo General de Bomberos, participó junto a su guía, el subteniente Daniel Herrera, en el Desfile Cívico Escolar realizado ayer en Miraflores.

A su paso, ambos recibieron una lluvia de aplausos por la destacada labor que realizaron durante las operaciones de búsqueda tras los terremotos ocurridos el 24 de junio en el país llanero.

Tras darse a conocer su presencia en este acto, a través de redes sociales, los ciudadanos han comenzado a pedir que la valiente can esté presente en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del próximo 29 de julio.

“¡Tiene que lucirse en la Parada Militar con su medalla de reconocimiento, linda Kaira!”, “Que hermosa Kaira, te queremos en el desfile del 29 de julio” y “La queremos ver en la Parada Militar de este año 2026”, fueron algunos de los mensajes que colocaron.

Las personas resaltaron que Kaira representa la valentía del Cuerpo General de Bomberos y señalaron que verla desfilar en Fiestas Patrias sería un homenaje a todos los canes que arriesgan su vida buscando sobrevivientes entre los escombros.

PATRIOTISMO. Además de Miraflores, la jornada patriótica también se vivió con entusiasmo en otros distritos de nuestra capital.

En San Luis y el Rímac, estudiantes, docentes, autoridades y vecinos participaron en desfiles escolares en el marco de las celebraciones por el 205° aniversario de la Independencia del Perú.

OJO AL DATO. Durante el desfile de Miraflores, el alcalde Carlos Canales entregó una diploma al binomio conformado por Kaira y Herrera.