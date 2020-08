Xuxa Monsalve Escalante es otra de las peruanas en el extranjero que decidió ser voluntaria de la vacunas contra el Covid-19. Ella radica en Miami desde hace 20 años y, tras quedarse sin empleo por la pandemia, se animó a participar de los ensayos clínicos del laboratorio Moderna.

“Me sacaron ocho tubos de sangre para chequearme la hemoglobina y también examen de orina para asegurarse de que no estoy embarazada”, contó a América TV.

“Me hacen varias preguntas y después, al final, te ponen la dosis de vacuna”, agregó.

Ella, al igual que el doctor Elmer Huerta, son parte de los 30 mil voluntarios que recibirán la dosis de vacuna o placebo en la fase 3 de los ensayos clínicos.

Dijo que se animó porque su amiga recibió la dosis y no tuvo ningún efecto secundario.

“Claro que sí, me dio un poquito de miedo, pero me aventé igual. Estaba nerviosa, por los efectos secundarios, por eso me da un poquito de miedo, pero como vi que a mi amiga no le dio ningún síntoma ni nada, eso hizo que me animara”; comentó.

