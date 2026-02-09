La decisión de contraer matrimonio se aplaza cada vez más en la vida de los peruanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), la mayoría de quienes dan el sí frente al altar lo hace ahora después de los 30 años, en una edad madura.

“Los resultados evidencian que la nupcialidad se concentra principalmente en edades adultas jóvenes”, señaló en un informe, es decir, las personas priorizan sus estudios y su desarrollo personal antes de comprometerse.

En base a los matrimonios del 2024, estimó que la edad promedio de las mujeres que dicen “sí, acepto” es 33 años, mientras que en los varones es 36.

Estas edades se diferencian notablemente a las registradas en el 2020, cuando el 25 % de la población femenina y masculina se casaba entre los 25 y 29 años, de acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Según grupos de edad, se observa que las mujeres contraen matrimonio principalmente entre los 30 a 34 años de edad (23.6 %), seguido del grupo de 25 a 29 años de edad (20.8 %). En el caso de los hombres, en su mayoría se casan principalmente entre los 30 a 34 años de edad (22.1 %), seguido del grupo de 35 a 39 años de edad (18.2 %)”, detalló.

Aunque concentran menor cantidad, también están quienes se casan pasado los 60 años. Asimismo, uno de cada diez novios es divorciado o viudo.

MASIVO. Ante la proximidad de San Valentín, que se celebra este sábado 14 de febrero, se avecinan bodas costumbristas, en espacios especiales y hasta simbólicas en lugares peculiares como un museo.

La Municipalidad de Lima anunció que este jueves 12 se realizará un matrimonio civil comunitario en el Circuito Mágico del Agua, mientras que la comuna de Mi Perú hará lo mismo con un estilo carnavalesco.

El Museo Natural de la Universidad Ricardo Palma también será escenario de bodas simbólicas, en que se “darán el sí rodeados de dinosaurios, ciencia y momentos inolvidables”.

OJO AL DATO. En Magdalena, Ventanilla, Callao, Ancón, La Victoria y otras comunas se realizarán matrimonios masivos por el Día del Amor