Preocupados se encuentran los pescadores artesanales de Chorrillos y los que se dedican a los paseos turísticos en el mar de este distrito debido a los continuos oleajes anómalos y al fenómeno del Niño que dificultan sus labores diarias.

Foto: Jorge Cerdán

Diario OJO visitó el muelle chorrillano y recogió sus testimonios. “En estos últimos tres meses ha habido oleajes constantes y prolongados. Entonces hay cierre de puertos y el pescador, que vive del día a día, se perjudica porque no puede salir a pescar. Las autoridades son conscientes de esto; sin embargo, no elaboran una medida de contingencia que cubra esos días que el pescador no está trabajando. La pesca artesanal es el sector más olvidado por el Gobierno”, declaró Juan Orbezo, miembro la Asociación José Silverio Olaya Balandra de pescadores artesanales de la caleta de Chorrillos.

Juan Orbezo, miembro la Asociación José Silverio Olaya Balandra de pescadores artesanales de la caleta de Chorrillos. Foto: Jorge Cerdán.

Como el pescador vive de lo que se pesca en el día tiene que ingeniárselas para ganar dinero y llevar comida para su familia, señaló Jorge Luis Cuya Crisóstomo, presidente de la Asociación de paseo turístico La Perla del Pacífico de la Caleta de Chorrillos.

Jorge Luis Cuya Crisóstomo, presidente de la Asociación de paseo turístico La Perla del Pacífico de la Caleta de Chorrillos. Foto: Jorge Cerdán

“Si el pescador no puede pescar entonces lleva a la gente a pasear, pero cuando hay oleajes no puede hacer nada, entonces algunos se recursean haciendo una actividad diferente a la pesca como eliminando desmonte”, afirmó.

Foto: Jorge Cerdán

EL NIÑO

Orbezo manifestó a OJO que con la presencia del fenómeno del Niño tendrán dificultades para pescar. “Tenemos herramientas para pescar especies de agua fría como el pejerrey, pero estas ya están desapareciendo y están entrando las de agua cálida”.

Por su parte, Cuya explicó: “por el Fenómeno del Niño están ingresando especies como la sierra, la barracuda y el pámpano. Muchos de los compañeros no tienen los implementos para pescarlas ni el dinero para comprarlos porque pueden costar más de S/ 10 mil. Los pescadores de Chorrillos estamos olvidados. Pedimos al Gobierno que nos ayude con los créditos, los implementos y la facilidad en los trámites que suelen ser muy engorrosos”.

OJO AL DATO

Cerca de 300 familias viven de la pesca y actividades conexas en la caleta de Chorrillos.