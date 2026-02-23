Ante los asesinatos, balaceras y extorsiones que se registran a diario en la capital y ponen en riesgo a la población, con carácter de urgencia, la Municipalidad de Lima exigió al presidente interino, José María Balcázar, restituir el estado de emergencia en la capital.

Esta medida, dada por el breve gobierno de José Jerí se terminó el 19 de febrero último, quedando sin efecto varias disposiciones como el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno.

La comuna, liderada por el alcalde Renzo Reggiardo, sostuvo que si bien el estado de emergencia “no es la única solución a la actual crisis de inseguridad”, se considera “una herramienta clave”.

“Contribuye a tener un mejor control de la situación que atraviesa Lima”, señaló. “La protección de la ciudadanía y la lucha contra la criminalidad es prioridad y no puede esperar”, agregó.

Esto se da luego de que se retirara de la Plaza Castañeta, en el Centro de Lima, el Puesto de Comando Conjunto instalado en la anterior gestión presidencial.

DATOS. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Lima hay un incremento significativo de denuncias por extorsión, solo detrás de La Libertad y Piura. Cercado de Lima, Los Olivos y Chaclacayo muestran la tasa más alta acorde a sus habitantes.

Asimismo, en lo que va del año, de acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), se han perpetrado un total de 273 homicidios, colocándose Lima como el departamento con más casos (119).

OJO AL DATO. Hasta el momento, el nuevo gobierno no ha elegido ministros y se desconoce si habrá cambios en el Ministerio del Interior.