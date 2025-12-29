Con el inicio del verano y el clima más soleado, cientos de personas acuden a diversas playas de Lima, como es el caso de Agua Dulce, en Chorrillos, considerada como la “Playa del pueblo”. Los bañistas, grandes y chicos, se divirtieron en el mar en el último domingo del año.

“Hemos venido desde Independencia entre amigos para despedir el año”, comentó un joven, mientras disfrutaba de un chupete de fruta en la arena. Otros bañistas disfrutaban del clásico cebiche playero con chicharrón de pota. “En el mar la vida es más sabrosa”, cantaba un grupo de amigas, mientras escuchaban música a alto volumen.

Sin embargo, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) informó que 19 playas han sido catalogadas como saludables mientras que otras 45 no.

Un balneario es considerado no saludable cuando incumple uno o más de los tres criterios que evalúa esta institución: calidad microbiológica del agua, limpieza del entorno y presencia de servicios higiénicos.

En este grupo se encuentra la playa más popular, Agua Dulce.

En una visita hecha el 24 de diciembre, la Digesa detectó que en la zona norte y sur de esta playa, la calidad de limpieza no era óptima, lo que representa un peligro para la salud de sus visitantes.

También figuran en la lista otras playas como San Pedro, en Lurín; Makaha, en Miraflores; Dieciocho, en Ancón; La Herradura, en Chorrillos, Venecia, en Villa El Salvador; Pucusana, en el distrito del mismo nombre; y Las Sombrillas, en Barranco.

OJO AL DATO. Los municipios distritales son los encargados de implementar baños en